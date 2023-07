Procurado por envolvimento em roubo de caminhões é pego na Muralha Digital

Um homem de 30 anos procurado pela justiça foi preso na manhã desta segunda-feira (24), após ser identificado pela Muralha Digital, sistema de videomonitoramento da Guarda Municipal de Americana (Gama). O veículo que o homem conduzia, um modelo Gol, havia sido cadastrado no sistema pelo setor de Inteligência da Gama, a pedido do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por envolvimento em roubos a caminhões na região de Bauru.

Por volta de 11h30, a Muralha Digital apontou a entrada do veículo no município, sendo abordado na Avenida da Saudade. Durante a averiguação, os agentes localizaram 14 gramas de maconha, dinheiro, coletes refletivos e abraçadeiras plásticas, itens que são utilizados geralmente para amarrar vítimas de roubos.

Foram encontrados, ainda, tickets de pedágio de caminhões com queixa de roubo, entre outros objetos. O homem foi conduzido à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde foi ratificada a prisão.

A ocorrência foi atendida pelo inspetor Charles e pelos GCMs Brunelli e De Campos.

O sistema de videomonitoramento da Guarda Municipal, também conhecido como Muralha Digital, conta com 123 câmeras espalhadas em vias públicas de grande movimento, praças, cemitérios, Terminal Rodoviário e outros espaços públicos. Alguns desses equipamentos possuem a tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), capazes de identificar letras e números das placas de veículos, além de câmeras de monitoramento.

