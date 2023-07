Operação entrega “antenas de pipas” a motociclistas em Americana

A polícia militar do Estado de São Paulo realizou, nesta segunda-feira, a Operação “Preservação da Vida”, na AV Antônio Pinto Duarte x Rodovia Anhanguera. A ação contou com o apoio da viaturas da Polícia Rodoviária , encarregado 3° Sgt Costa, e 03 viaturas da Auto Ban.

O objetivo da operação foi a fiscalização de trânsito urbano com a intenção de inibir ilícitos com motocicletas. Após isso, foi realizada também a doação de antenas de pipas para os motociclistas com a intenção de preservar vidas.

TENENTE CORONEL ALERTA:

O Ten Coronel PM Daniel, Comandante do 19° BPM/I gravou um vídeo alertando a população do perigo do uso do cerol. veja: