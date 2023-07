MP pede absolvição de Nilson Araújo no caso do pronto-socorro

O Ministério Público pediu absolvição do vereador de Santa Bárbara Nilson Araújo, acusado de tentar se passar por policial civil durante uma visita em um pronto-socorro da cidade.

A promotora de justiça Luciana Belo Stelutti afirmou no documento que os depoimentos possuem contradições e não há confirmação de que Nilson tenha realmente se passado por policial.

ENTENDA O CASO AQUI

Após a decisão do MP, os advogados de Nilson emitiram uma nota à imprensa falando em erro. Veja um trecho:

Que após ouvir todas as testemunhas do dia dos fatos, e diante da possibilidade do contraditório, houve reconhecimento por parte da acusação, de que o vereador não cometeu qualquer ato ilícito. Todas as testemunhas – acusação e defesa – assim mostraram, que a denúncia era vazia de elementos verdadeiros.

Houve reconhecimento de que a insígnia usada com os termos “poder legislativo – vereador “ não pode ser confundido com algo falso ou de uso exclusivo de policiais.

O vereador também se pronunciou.

Mas finalizo, dizendo que vou sempre continuar defendendo a população. Aquele sofrimento da paciente a época ou de qualquer cidadão que venha pedir socorro principalmente na área saúde, este vereador jamais irá deixar de cumprir seu papel que é de fiscalizar nas diretrizes da lei na representatividade da sociedade civil. Esse novo entendimento do MP mostra o trabalho sério da justiça.

Confiança sempre em Deus nas coisas certas.

