O trabalho como médico é a profissão vista como prestigiada pela maior parte dos brasileiros, a frente de ofícios como o de engenheiro e o de empresário. É o que revela a 14ª edição da pesquisa Observatório Febraban feita pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE) para a Febraban.

O levantamento ouviu 3 mil pessoas entre 1ª e 7 de julho com uma amostra nacional representativa de toda a população acima de 18 anos e de todas as cinco regiões do país. A margem de erro é de 1,8 pontos percentuais.

O estudo mediu o grau de prestígio com o seguinte questionamento aos participantes do estudo: “De modo geral, o (a) Sr(a) ficaria feliz, nem infeliz ou ficaria infeliz se um de seus filhos tivesse esse tipo de trabalho? Se não tem filhos, imagine que tivesse.” Entre os participantes, 89% mencionaram o trabalho como médico. O ranking segue com o ofício de engenheiro (84%); veterinário (82%); cientista (82%); administrador de empresas e empresário (81%); desenvolvedor de software e TI (81%); arquiteto (79%); nutricionista (76%); psicólogo (76%); juíz e promotor (75%); enfermeiro (74%); farmacêutico (73%); atletas e bombeiros (73%); profissionais do setor bancário e financeiro (70%); e professores (70%).

“A profissão de médico aparece isolada em 1º lugar, o que reitera a atratividade dessa carreira com empregabilidade quase absoluta, segundo o Ipea, e alto nível salarial. Além da elevada percepção de status, esse resultado pode sugerir um corolário pela atuação desses profissionais durante a pandemia. A Geração Z é a que apresenta os percentuais mais expressivos para o médico, de 90%”, avalia o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do IPESPE.

Para o especialista, a percepção dos brasileiros parece seguir tendência similar verificada nos Estados Unidos. Números da empresa de pesquisas norte-americana Gallup apontam para um aumento na percepção sobre ética e honestidade dos profissionais de medicina daquele país. A elevação foi de 65% em dezembro de 2019 para 77% no mesmo período de 2020. Já estudo do grupo de pesquisas YouGov aponta a profissão de médico como a mais prestigiada junto ao ofício de cientista em um total de 16 países. Os dados são de 2021.