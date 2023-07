Com Odir, PSD quer “pescar” 3 dos atuais vereadores para compor chapa

O PSD do “poderoso” Gilberto Kassab se prepara com força para montar a chapa de candidatos a vereador em Americana. O NM conversou com algumas pessoas ao longo da semana e a informação é de que o partido quer “pescar” pelo menos 3 dos atuais vereadores para fazer parte do time.

Vários vereadores devem mudar de partido assim que abrir a janela. Muitos estão descontentes em suas legendas e devem procurar outros grupos mais alinhados para entrar na disputa no ano que vem.

VEJA ESSA: “AgroKen”. Rafael Macris vira meme em programa da Jovem Pan

ODIR DEMARCHI. O vice-prefeito de Americana se filiou ao partido na semana passada e deve ser o presidente municipal da sigla. O NM conversou com Odir nesta segunda-feira, que falou que vai “trabalhar forte” com o partido na cidade.

A boa relação de Odir com os políticos da cidade e a alta aprovação do governo Chico Sardelli (ainda no PV) devem atrair bons nomes para a legenda.

“Me filiei ao PSD na última semana, aceitando um convite do secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado, Gilberto Kassab, um grande parceiro de Americana.

O PSD tem um papel importante no Governo do Estado e com certeza vamos conseguir fazer um trabalho forte com o partido em Americana, sempre pensando no bem-estar da nossa população, buscando recursos para a cidade e ajudando a viabilizar obras importantes para nosso município continuar avançando”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP