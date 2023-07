Especialistas apontam que a queda nos preços de itens de grande consumo entre os brasileiros, como óleo de cozinha, ovo, café, e carne vermelha, contribuíram para a deflação registrada mês passado, de 0,08%, de acordo com o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Foi o primeiro IPCA negativo em 2023 e desde a medição de setembro de 2022, quando marcou 0,29%.

Esses alimentos se tornaram vilões do passado recente, na ida do consumidor ao supermercado. Isso porque um simples pacote de café chegou custar em torno de R$ 20. A caixa do ovo com 20 unidades passava dos R$ 20. O quilo do contrafilé, corte bastante consumido no churrasco brasileiro, beirava os R$ 50. E o óleo de cozinha, presente na cesta básica, chegou a dobrar de valor.

A dona de casa Marlene Mendes comenta que sentiu a diferença nas compras ultimamente. “A gente sempre comparava os preços para comprar café, óleo e ovo, que consumimos muito, porque os valores estavam muito altos. Marca de café não escolhíamos mais. Sinto que hoje em dia mudou sim, a economia no bolso está melhor”, disse.

O Portal Novo Momento pesquisou alguns estabelecimentos da nossa cidade para checar produtos no último final de semana. O ovo por exemplo, do tipo caipira com 10 unidades, estava R$ 6,99 no Supermercado Pague Menos. O supermercado Crema tinha opção de bandeja com 20 ovos por R$ 12,99. Já o supermercado São Vicente registrou o valor de R$ 16,98 para 20 ovos.

A carne vermelha, item que diminui no cardápio das famílias brasileiras, teve queda de preço considerável de alguns cortes, por exemplo no Crema o contrafilé estava R$ 36,98 o quilo e R$ 39,98 no São Vicente.

O café, bebida de grande consumo no nosso país, já registra preços como R$ 10,90 no Pague Menos, R$ 11,98 no Crema e R$ 13,90 no São Vicente, os mais baratos.

O óleo de cozinha pode ser encontrado por valores como R$ 4,98 no Crema, R$ 5,49 no São Vicente e R$ 5,55 no Pague Menos.

