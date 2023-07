“Emprega Americana” terá espaço para jovem aprendiz e 1º emprego

O “Emprega Americana”, evento de empregabilidade que acontece no próximo sábado (29), não vai reunir apenas um grupo de empresas interessadas em recrutar colaboradores, mas oferecerá, também, um importante espaço em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) para jovens aprendizes e aqueles que procuram uma primeira oportunidade de emprego.

“No caso do Jovem Aprendiz, o objetivo é montar uma estrutura que ofereça informações para os jovens que ainda estão estudando e querem adquirir experiência profissional e desenvolver habilidades específicas em suas respectivas áreas”, ressaltou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“Conseguir o primeiro emprego é, muitas vezes, uma tarefa desafiadora pela falta de experiência. Mas existem várias maneiras de aumentar as chances de se inserir no mercado de trabalho, como a elaboração de um currículo claro e objetivo, usar redes de contato e se preparar adequadamente para entrevistas. E estaremos abordando todos esses tópicos durante nosso evento”, completou Rafael de Barros.

LEIA TAMBÉM: Mário Sérgio Cortella faz palestra em Sumaré no próximo dia 7

O “Emprega Americana” acontece no dia 29 de julho, das 9 às 15 horas, no prédio da Câmara Municipal, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835 , no Jardim Miriam. Os interessados não precisam se inscrever, basta comparecer ao local. A realização é uma iniciativa da Prefeitura de Americana, juntamente com a Câmara Municipal e demais parceiros.

A expectativa dos organizadores é que compareçam de 2 mil a 4 mil pessoas interessadas nas vagas oferecidas. Serão ofertadas mais de mil vagas, em funções como analista químico, assistente de controle de qualidade, assistente fiscal, auxiliar administrativo, auxiliar de PCP, assistente de informática, assistente de departamento pessoal, auxiliar de expedição, assistente administrativo PCD, ajudante de tecelagem, entre outras.

Entre as empresas que já confirmaram presença, estão: Supermercado Crema; Cinderela Fitas; Danny Cosméticos; TGRH Recrutamento e Seleção; Vagas 019; People RH; Glass Casa; Pense com Inteligência em RH; CIEE; Senac; Alatere RH; Nova Giulen; Ameriparts; Grupo Expert Consultoria em RH; Brand Têxtil; Cardsinova; Jolitex Denim; G Force; Protdesc; Corttex; Ober S/A; Têxtil Fávero; A Executiva; Mc Donald’s; Malhas Fênix; Vipmed; Nuova Estampa; Orsola; Móveis Junco; Centro Universitário Unisal; Ótica Diniz; Anhembi Morumbi; e Speedy.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP