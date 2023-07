Vereadores pedem redutores de velocidade em bairros de Americana

Fernando da Farmácia pede estudo para implantação de redutor de velocidade na Rua das Rosas, na Cidade Jardim

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a realização de estudo para a instalação de redutor de velocidade no cruzamento da Rua das Rosas com Rua das Malvas, no bairro Cidade Jardim.

De acordo com o parlamentar, moradores da região entraram em contato com seu gabinete pedindo intermediação para que a prefeitura determine ao setor responsável a realização do estudo, pois a via apresenta intenso fluxo de veículos. Motoristas, de forma imprudente, trafegam acima do limite de velocidade permitido, colocando em risco a vida de pedestres e potencializando a ocorrência de acidentes.

“Recentemente foi realizada a remoção de lombada existente após o referido cruzamento, pois, devido a alteração de sentido de trânsito realizada há anos, a mesma perdeu sua funcionalidade. Agora pedimos providências para que esse estudo seja feito rapidamente, é uma questão de segurança para a população”, aponta Fernando.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Gualter Amado pede redutor de velocidade na Avenida São Jerônimo

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo providências ao Poder Executivo sobre a implantação de lombada ou outro redutor de velocidade na Avenida São Jerônimo, localizada no bairro Morada do Sol.

No documento, o vereador relata que foi procurado por moradores que solicitaram o redutor de velocidade em frente a um condomínio de apartamentos. “O pedido veio através dos relatos de moradores e comerciantes da região, uma vez que por se tratar de via de intenso fluxo de carros, os motoristas trafegam em alta velocidade, colocando em risco de atropelamento os moradores do condomínio, crianças e adolescentes que frequentam a EMEF Florestan Fernandes que fica muito próxima ao local”, ressalta Gualter.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

