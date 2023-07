Vereador Willian Souza reclama de outdoor destruído

O vereador de Sumaré Willian Souza (PT) reclamou, em suas redes sociais no final de semana, que um outdoor que estampa seu rosto ao lado “dos Dalben” foi vandalizado.

O parlamentar publicou uma foto em que o outdoor aparece destruído. A mensagem no meio de comunicação tratava-se dos 155 anos de Sumaré. Veja as postagens:

“NÃO POSSO APARECER? Embora todas as forças políticas da cidade de Sumaré tenham colocado outdoors para celebrar os 155 anos de nossa cidade, o nosso outdoor foi o único destruído”.

“VANDALISMO COM NOSSO OUTDOOR

Compartilho com indignação um lamentável acontecimento. Após sete anos como vereador, colocamos outdoors para celebrar os 155 anos da cidade. Infelizmente, fomos surpreendidos por um ato covarde de vandalismo, que não nos calará”. LEIA TAMBÉM: Tarcísio encanta políticos paulistas

Em uma outra postagem, agora em vídeo, Willian fala que o ato não é apenas contra ele ou contra o prefeito ou o deputado, mas sim um desrespeito a todos, ao povo de Sumaré. Willian ainda reforçou que o ato fere os valores de convivência e democracia.

O vereador afirmou que registrou um boletim de ocorrência e que já recolheu imagens de câmeras de segurança de locais próximos.

Willian é cotado para ser o nome de sucessão do prefeito Luiz Dalben, além de ser um nome forte do PT na região e ter relação bastante próxima com o presidente Lula.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP