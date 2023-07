A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária) traz para Sumaré um dos maiores pensadores do Brasil, na atualidade: o filósofo e escritor Mario Sergio Cortella. Ele fará a palestra da “Oportunidade ao Êxito”, no dia 7 de agosto, no Clube Recreativo.

A presença de Cortella em Sumaré é uma oportunidade única de reflexão sobre a coragem de mudar e se reinventar para enfrentar e superar os momentos de crise. A palestra da “Oportunidade ao Êxito” reflete sobre novos tempos, novas atitudes e também sobre os riscos do desequilíbrio momentâneo que as mudanças exigem.

“Da Oportunidade ao Êxito” aborda questões diretamente ligadas ao dia a dia de empresários, empreendedores e profissionais liberais. “Crises são constantes e inevitáveis e os empresários precisam estar preparados para as mudanças. A sobrevivência do negócio depende da criatividade e da disposição de seus gestores. E é essa a discussão que Cortella apresentará ao público”, comenta o presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira.

O filósofo Mario Sergio Cortella tem levado a palestra “Da Oportunidade ao Êxito” para diversas regiões do país. Por onde passa, tem arrancado aplausos e elogios.

Mario Sergio Cortella

Mario Sergio Cortella nasceu em 5 de março de 1954, em Londrina, no interior do Paraná. Quando tinha 13 anos, mudou-se com os pais, o irmão e a irmã para São Paulo, onde está até hoje, há mais de meio século. Em São Paulo, casou-se e construiu sua família. Tem dois filhos, uma filha, dois netos e duas netas.

Formado em Filosofia, fez mestrado e doutorado em Educação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde começou a dar aulas em 1977 com docência e pesquisa na pós-graduação em Educação e no Departamento de Teologia e Ciências da Religião. Nela, se aposentou como professor-titular 35 anos depois.

Professor convidado da Fundação Dom Cabral (desde 1997) e do GVpec da FGV-SP (entre 1997 e 2009), foi secretário municipal de Educação de São Paulo (1991-1992). É comentarista e colunista em programas de rádio e televisão.

Cortella também faz sucesso nas redes sociais. Tem presença constante nas mídias digitais e acumula mais de 20 milhões de seguidores. Até 2023, lançou 48 livros, publicados no Brasil e no exterior.

Serviço:

Palestra “Da Oportunidade ao Êxito” com Mario Sergio Cortella

Quando: 7 de agosto, segunda-feira.

Horário: 19h30

Onde: Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, Centro.

Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/mario-sergio-cortella-da-oportunidade-ao-exito/1899648?qrcode=true

Mais informações: acias@acias.com.br

