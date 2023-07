Fidam recebe exposição de orquídeas em agosto

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana fez parceria com o Círculo Americanense de Orquidófilos e com a Casa da Agricultura (Cati – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) para a realização da Exposição Nacional de Orquídeas em conjunto com a 1ª Exposição de Agricultura Urbana. Os eventos serão promovidos nos dias 25, 26 e 27 de agosto, na Fidam – Feira Industrial de Americana. A entrada é franca.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância das parcerias para a realização dos eventos no município. “As parcerias estão sendo discutidas desde o ano passado, em conjunto com o presidente do Círculo de Orquidófilos, Jean Falcade, Cati e nossa equipe da secretaria e da prefeitura. É uma ação que agrega a já tradicional Exposição de Orquídeas à Exposição de Agricultura Urbana, unindo os produtores, agricultores, colecionadores e a população para promover o cultivo das espécies e plantas”, disse Fábio.

LEIA TAMBÉM: ParkCity Sumaré sedia Encontro de Carros Turbos e Aspirados

Os interessados em participar da Exposição de Agricultura Urbana podem entrar em contato com a Unidade de Educação Ambiental, Planejamento e Agricultura e com a Cati. O endereço é Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi. O telefone (19) 3405-1733.

“Teremos expositores referentes à cadeia produtiva de verduras, hortaliças e flores”, explicou a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

No ano passado, a Exposição Nacional de Orquídeas foi realizada no mês de agosto, na Fidam, reunindo cerca de 25 expositores de vários municípios e estados, com exposição de 1,5 mil espécies de plantas.

A Secretaria de Meio Ambiente participou do evento com a exposição dos projetos de sustentabilidade desenvolvidos no município, em conjunto com a “Ações Sementinhas”, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) – Unidade de Limpeza Pública, e Centro Dia – APAE.

Exposições

No dia 25 de agosto, a partir das 8h, será realizada a venda de orquídeas e insumos. A Exposição de Orquídeas poderá ser visitada, no mesmo dia, das 17h às 20h.

No dia 26 de agosto, prossegue a exposição das 8h às 20h. E no dia 27 de agosto, das 8h às 17h. O evento vai contar ainda com Praça de Alimentação.

A Fidam fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 200.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP