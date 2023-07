Sirineu Araújo confere Título de Cidadão Sumareense a Odair Dias

O vereador de Sumaré Sirineu Araújo (PL) Protocolou, na secretaria da

Câmara Municipal de Sumaré, um Projeto de Decreto Legislativo que confere título de cidadão sumareense ao ex-vereador e secretário municipal de Americana, Odair Dias.

Na justificativa do projeto, Araújo destaca a trajetória de Odair na iniciativa privada, no esporte e em sua carreira política.

“Reconhecer aqueles que contribuem significativamente para o desenvolvimento e bem-estar do município é uma forma de valorizar o esforço e a dedicação dessas pessoas. Neste sentido, torna-se imprescindível destacar a relevância do título de Cidadão Sumareense concedido ao Secretário de Governo, Odair Dias.”

Outras qualidades também são atribuídas a Odair Dias, como “líder ativo e empenhado” destacando a habilidade política, postura firme e coerente do homenageado.



Embora tenha um mandato independente, Sirineu Araújo diz saber reconhecer os acertos do prefeito Luiz Dalben, e enfatiza que a participação do Secretário de Governo e Participação Cidadã, Odair Dias representa um ganho positivo para a administração.