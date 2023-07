Molina se reúne com chefão do Republicanos

O coordenador regional do Republicanos em Americana Ricardo Molina,

se reuniu no último dia 19 com o presidente nacional da legenda e 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira. Em pauta, o e suplente de deputado estadual e Pereira discutiram sobre assuntos importantes como as eleições municipais de 2024 em Americana.

“Só tenho a agradecer ao presidente Marcos Pereira pelo apoio e, principalmente, pela confiança em nosso trabalho. Para mim, seus conselhos e orientações são de extrema importância. Isso nos fortalece para os próximos desafios”, disse Molina.

Já o deputado federal Marcos Pereira destacou a liderança de Molina. “O Ricardo está conosco desde 2018 e tem feito um ótimo trabalho tanto por Americana como por toda a região. O resultado das eleições em 2022 o credenciou para a disputa majoritária em Americana e terá o nosso apoio”.

Embora não tenha um mandato, RM tem atuado junto ao governador Tarcísio de Freitas, que também pertence ao seu partido, para atender cidades do interior de São Paulo. Na última eleição, conquistou 52.214 mil votos para deputado estadual.

