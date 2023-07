L Dalben da pontapé inicial no amador de Sumaré

O prefeito Luiz Dalben deu o pontapé inicial no Campeonato Amador de Sumaré,

organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, neste sábado, dia 22. A partida de abertura da primeira divisão foi entre Unidos da Vila Picerno 2×0 União Bom Retiro, no campo do Jardim Bom Retiro, região da Área Cura.

Na ocasião, também foi entregue a revitalização do campo, que recebeu uma nova iluminação e o nome Francys Henrique Batista Doimo, filho de lideranças importante do bairro.

A 1ª e 2ª divisões são compostas pelos grupos A e B, com 10 equipes cada, que jogam entre si na primeira fase. As oito melhores de cada chave passam para as oitavas de final e as duas com menor pontuação serão rebaixadas.

A terceira divisão tem 32 equipes, divididas em 4 grupos com 8 equipes em cada. Passarão para as oitavas de finais as 4 primeiras colocadas de cada grupo. Já as duas últimas colocadas de cada grupo serão rebaixadas e terão que disputar seletiva em 2024 caso queiram voltar ao Campeonato Amador.

“Esta é a primeira disputa das equipes do Campeonato Amador de Sumaré, que começa neste segundo semestre, em todas as divisões. Essa é uma das competições mais tradicionais e disputadas de nossa região e estamos trabalhando desde o início do ano para oferecer toda a estrutura necessária aos nossos jovens. Incentivamos a prática esportiva e a qualidade de vida. Convidamos a população para prestigiar os jogos e torcer muito!”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Jogo das Estrelas no aniversário de Sumaré

Também participaram do evento os secretários de Esporte e Lazer, Bruno Pereira, autoridades municipais, o presidente da Câmara Municipal, Hélio Silva, e os vereadores Valdir de Oliveira e Rodrigo Gomes.

Os clubes da 2ª e 3ª divisão entraram em campo no domingo, dia 23. As informações sobre os times participantes, bem como os horários e os locais dos jogos, posição de cada uma das equipes no ranking e resultados podem ser consultados pelo site www.copafacil.com/amadorsumare.