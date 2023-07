Piovezan na corrida do Mercadão e entrega nova rua Croácia

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou

neste domingo (23) da 1ª Corrida de Rua do Mercadão da Cidade, evento promovido pelo Mercadão da Cidade, em prol da APAE Santa Bárbara d’Oeste e que contou com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Acompanhado da primeira-dama do Município, Fernanda Rizzo Piovezan, do vice-prefeito Felipe Sanches, e do secretário de Esportes, Vinícius Furlan, o prefeito correu os 5 Km de percurso – com largada do Mercadão (Rua Floriano Peixoto), passando pela Rua Francisco Priori e Avenida da Saudade (espaços transformados pela Prefeitura, com implantação de Nova Área de Bem-Estar e Lazer), além de vias do Residencial Furlan, Vila Grego e Vila Brasil.

“Graças ao apoio de tanta gente carinhosa e dedicada, a arrecadação da primeira corrida do Mercadão da Cidade rendeu R$ 27 mil, recurso destinado à APAE. Todas as vagas para a corrida foram ocupadas, todos felizes em praticar o esporte, e mais do que isso, praticar a solidariedade. Deu tudo certo! Muito obrigado aos atletas que participaram, às pessoas que prestigiaram e tantos outros que levaram o seu carinho nessa ação solidária”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Nova rua Croácia

Piovezan, entregou no sábado (22) a reurbanização e a Nova Área de Bem-Estar e Lazer da Rua Croácia, no Jardim Europa. Mais um tabu foi quebrado no Município, com a recuperação de erosão histórica, aterramento, estabilização e finalização de talude – não havendo risco de desmoronamento –, além de construção de dreno de água pluvial, instalação de alambrado e plantio de grama.

Outros serviços também foram executados na região, como a recuperação da malha asfáltica e a implantação de nova área de bem-estar e lazer, com pista de caminhada, quadra de Vôlei de Areia, Academia ao Ar Livre, playground, iluminação e paisagismo. Também na região foram executados plantio de grama em área entre as ruas Albânia e Suíça, melhorias no campo de futebol existente, além do recapeamento da Rua Suíça.

“Promessa feita e cumprida! Valorizando a história e a luta de tanta gente, recuperamos a erosão histórica e proporcionamos a tranquilidade aos moradores da Rua Croácia e da região. Aliás, mais do que isso. Implantamos uma Nova Área de Bem-Estar e Lazer, recapeamos as ruas Croácia, a Albânia e Suíça e também reformamos o campinho da garotada. Guardarei com carinho na memória e no coração este momento especial. Desde 2018, ainda quando o Denis era prefeito, trabalhamos para que esse momento chegasse. Com seriedade e olhando nos olhos das pessoas, prometemos devolver a tranquilidade a todos. E assim fizemos!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Participaram também da inauguração o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, o secretário Nacional de Mobilidade Urbana e ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia, os vereadores Bachin Junior, Carlão Motorista, Juca Bortolucci, Nilson Araújo e Reinaldo Casimiro, a chefe de Gabinete do Prefeito, Patrícia Marques, os secretários municipais Joel Cardoso (Governo), Roberta Semmler Laudissi (Administração), Hamilton Cavichiolli (Obras), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Evandro Felix (Cultura e Turismo), Vinícius Furlan (Esportes), José Carlos Naidelice (Planejamento), Rodrigo Maiello (Controle Geral), Rômulo Gobbi (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), o diretor-superintendente do DAE (Laerson Andia Jr), o comandante da Guarda Civil Municipal, Samuel Silas de Oliveira, além de convidados e moradores da região.

