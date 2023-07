Joi pede fechamento de rua clandestina e indica abertura de novas vias

Vereador apela ao DER para impedir tráfego de veículos em passagem clandestina às margens da SP-304

O vereador Joi Fornasari protocolou, hoje (19), moção de apelo ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem), para que sejam tomadas medidas imediatas a fim de garantir a segurança dos usuários da rodovia SP-304, especialmente na altura do quilômetro 135+500m, onde uma passagem clandestina vem sendo utilizada como atalho por motos, assim como por veículos de médio e grande porte. Essa reivindicação foi apresentada ao parlamentar por moradores do bairro São Francisco e das imediações. Para resolver o problema, o parlamentar sugere a instalação de defensas metálicas nesse trecho, impedindo a passagem de veículos.

“Desde o surgimento desta passagem clandestina, a situação tem se agravado, trazendo preocupações crescentes aos moradores do bairro São Francisco, principalmente dos que residem na rua Caiapós”, afirmou Joi. O parlamentar destaca que, inicialmente, essa passagem improvisada era aproveitada apenas por motociclistas, que buscavam economizar tempo e reduzir a distância ao seu destino. Mais recentemente, no entanto, veículos de passeio e até pequenos caminhões têm transitado, de forma irregular, por esse local.

“Essa situação tem gerado crescente apreensão e insegurança, não apenas para os moradores, mas também para os funcionários das empresas próximas, que temem por acidentes e possíveis danos”, explicou Joi. Por isso, com apoio da população daquela região da cidade, ele solicita a instalação de defensas metálicas, com o intuito de impedir o trânsito de veículos na referida área.

Vereador sugere abertura de novas ruas pela Prefeitura

O vereador Joi Fornasari protocolou, hoje (21), duas indicações ao Poder Executivo, por meio das quais sugere a abertura oficial de duas ruas pela Administração Municipal. A primeira via ligaria o Conjunto dos Trabalhadores (avenida Amadeu Tortelli) à avenida São Paulo; enquanto a segunda serviria de acesso do bairro Batagin ao Icaraí, em área localizada entre o ribeirão dos Toledos e o Condomínio das Flores.

“Fomos procurados por diferentes munícipes com essas reivindicações. Segundo eles, a abertura dessas ruas facilitaria o acesso entre essas localidades, reduzindo o trajeto entre os bairros e melhorando a mobilidade urbana”, explicou Joi.

