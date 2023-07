Comissão da Saúde visita e fiscaliza UBS do São Fernando

Os vereadores Nilson Araújo Radialista (PSD), Jesus Vendedor (Avante) e Felipe Corá (Patriota) visitaram, hoje (21), a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim São Fernando. Logo após a visita, os três parlamentares, que compõem a Comissão Permanente de Política Social da Câmara, protocolaram o Requerimento 675/2023, por meio do qual solicitam informações detalhadas a respeito dessa unidade.

Segundo os vereadores, o propósito desse requerimento é fiscalizar o Poder Executivo e garantir que a população tenha acesso adequado e eficiente aos serviços de saúde. Dentre os questionamentos apresentados, os parlamentares pedem informações a respeito do sistema avançado implementado nessa UBS, a fim de compreender a eficácia e os benefícios proporcionados aos pacientes.

LEIA TAMBÉM: Ex-PT e agora ligado à direita SBO, Eliel Miranda diz não ter problema ser de esquerda

Os integrantes da comissão também perguntam quais são os horários de atendimento dessa UBS, bairros atendidos pela unidade, número de prontuários ativos, assim como a quantidade de pacientes atendidos semanalmente no local. Eles também indagam os dias e horários do atendimento farmacêutico, questionam se, no momento, falta algum medicamento nessa farmácia e, em caso da ausência de algum produto, como os pacientes devem proceder.

Ainda no pedido de informações, os parlamentares questionam o quadro de profissionais que atuam nessa UBS, solicitando a especialidade e o cargo de cada servidor. Eles também indagam os horários de atendimento pediátrico, odontológico, pré-natal e do serviço social nessa unidade. Por fim, ainda entre os questionamentos, estão: funcionamento da vigilância patrimonial dessa unidade, número de faltas de pacientes com atendimento agendado, dias de vacinação, e necessidade de serviços de manutenção e zeladoria.

“O Requerimento nº 675/2023 reflete o comprometimento dos vereadores com a transparência e eficiência dos serviços de saúde na cidade. Aguardamos, agora, a resposta do prefeito, para subsidiar a análise e deliberação dos membros da comissão”, afirmou Nilson Araújo, ressaltando que os vereadores acompanharão de perto o desenrolar dessa importante questão para a saúde pública local.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP