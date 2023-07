Acompanhamento nutricional deve ser feito com profissionais especializados

Acompanhamento nutricional. Cuidar da própria saúde não é uma tarefa fácil e exige comprometimento com disciplinas diárias que envolvem diversos aspectos fundamentais, entre eles a alimentação. Daí vem a importância do acompanhamento nutricional, que faz toda a diferença para se ter uma vida mais saudável e prevenir doenças, sobretudo se for feito com um profissional.

O funcionamento do organismo como um todo depende de nutrientes ingeridos por meio dos alimentos, por isso escolher bem o que se come, com orientações e critérios definidos, favorece a saúde, seja ela física ou mental. Desta forma, vale a pena seguir as recomendações de um nutricionista ou médico nutrólogo para tomar as melhores decisões.

No passado, o trabalho do nutricionista era associado à busca por perda de peso, enquanto que o do nutrólogo era visto como tratamento para doenças. Hoje, esses profissionais atuam diretamente em uma série de frentes, como na melhora do rendimento esportivo, na reeducação alimentar e até no ganho de massa muscular.

Em geral, quem deseja ter uma alimentação balanceada e individualizada, costuma fazer o acompanhamento nutricional com o nutricionista, que, a partir das condições do paciente, desenvolve uma dieta para atingir os objetivos. Esse plano personalizado estabelece um cardápio apropriado e variado, com a definição das funções dos alimentos.

Além de passar orientações, uma das atribuições desses profissionais é fazer com que os pacientes consigam aprender novas formas de se alimentar, para que consigam ser capazes de aderir ao novo formato de maneira consistente e duradoura na rotina. Segundo especialistas, os sinais mais comuns de que a consulta deve ser feita incluem cansaço constante, falta de energia, depressão, adoecimento e baixa de imunidade frequente.

Investigar esses indícios – inclusive, com a solicitação de exames – e a relação deles com questões alimentares, bem como indicar o consumo de suplementos específicos para repor carências, faz parte do papel do nutricionista.

A definição da quantidade de creatina por peso corporal, por exemplo, é muito comum nesse tipo de acompanhamento, sobretudo no cotidiano de pessoas que praticam atividades físicas. Por meio dele, o paciente fica apto a calibrar a quantidade de proteínas, minerais, vitaminas e carboidratos necessários para atingir um equilíbrio saudável.

No processo de reeducação alimentar, independentemente do objetivo a ser alcançado, aprende-se sobre o papel dos alimentos, da desmistificação de restrições alimentares rígidas, da importância de uma boa hidratação, entre outros aspectos fundamentais que incluem padrões estéticos. Estes, mesmo que não sejam colocados como prioridade por muita gente, devem ser levados em consideração.

