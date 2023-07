Espiritualista sensitivo fala de novas previsões: Lula, governador e Preta Gil

Estamos falando do pai de santo sensitivo Rodrigo de Carvalho, que vem chamando atenção de todos com suas previsões certeiras. Recentemente, ele acertou quando previu que Jojo Todynho seria campeã da Fazenda, que o Flamengo não seria mais campeão de nada nessa temporada e que um sambista famoso iria falecer no fim de 2020, quando Ubirantan, do Fundo de Quintal, acabou falecendo.

Sendo também o pai de santo de vários famosos, políticos e empresários; é o mais procurado hoje com seu terreiro na Zona Oeste do Rio, conhecido pela grande assertividade de suas previsões, tais como; Previu a pandemia COVID 19, o retorno e Lula ao poder quando ele ainda estava preso, Jojo Todynho e Arthur Aguiar e Amanda como campeões de Reality Show.

Previsões para o Governador do Rio_

Vejo o atual governador enfrentando muitos problemas pessoais, é como se ele estivesse sendo pressionado por acordos prometidos, algumas inquietações e alguns escândalos envolvendo o seu governo, ele precisa de muita força e auxílio espiritual nesse momento, estará entrando num túnel escuro ainda nesse ano.

Previsões para o atual presidente Lula_

O presidente Lula não conseguiu ainda o potencial do seu retorno, muitos obstáculos em seu caminho, o mais preocupante é seu estado de saúde, vejo grandes complicações para sua saúde e o mesmo poderá se ausentar do seu mandato, também é necessário muitos cuidados espirituais junto a medicina. Lula não termina o mandato se não se cuidar muito bem espiritualmente, precisa estar blindado.

Preta Gil terá melhoras_

Preta Gil, está rodeada de mentores de luz e guias espirituais, existe uma grande movimentação do plano espiritual em sua jornada para recuperação de sua saúde, existe um ancestral dela muito próxima a ela acredito que uma avó. A sua fé interna e sua família em sua volta está dando muita força e equilíbrio para ela. Força Preta, com auxílio médico e espiritual é possível a transformação de uma sentença médica. Vejo melhoras para ela.

