Se até alguns anos atrás o iPhone era um smartphone de nicho no Brasil, não demorou muito tempo para que os dispositivos móveis da Apple e seu muito bem otimizado sistema operacional iOS conquistassem de vez os consumidores brasileiros das mais diversas camadas sociais.

Segundo a plataforma de vendas da OLX, nove dos dez celulares mais vendidos no site da empresa, em 2022, foram de modelos da Apple. Sendo que, um dos motivos para que isso acontecesse, foi a chegada do iPhone 14 ao mercado, que acabou impulsionando as vendas dos dispositivos usados da marca.

>>> Photo by Freepik

Portanto, com o iPhone em alta no país, os recursos da empresa passaram a fazer cada vez mais parte do dia a dia do brasileiro. Dentre as principais utilidades que acompanham os aparelhos e o inconfundível logo da maçã, está a carteira digital Apple Pay, uma maneira fácil de fazer pagamentos sem contato com iPhones e demais aparatos eletrônicos da marca californiana fundada por Steve Jobs.

Isso só é possível graças à tecnologia NFC (Near Field Communication), na qual a Apple a utiliza para se comunicar com dispositivos de pagamento.

Isso posto, vamos explicar com mais detalhes, logo a seguir, os benefícios e a praticidade de utilizar esse serviço no cotidiano — seja em estabelecimentos físicos ou no e-commerce.

O Apple Pay e as suas principais vantagens

Como vimos acima, o Apple Pay possibilita que você faça pagamentos rápidos e sem contato através de iPhones, iPads, Macs e Apple Watches. Para ter esse benefício, basta procurar pelo aplicativo “Carteira” no seu dispositivo e inserir o método de pagamento preferido, como cartões de crédito e débito.

Após configurar o Apple Pay, em lojas físicas você só precisará manter seu aparelho próximo a uma “maquininha” de cartão que aceite transações por aproximação e esperar poucos segundos para finalizar a compra.

Se em lojas e em muitos outros lugares físicos o Apple Pay é cada vez mais aceito como forma de pagamento, o mesmo acontece nas transações online. Podemos citar como exemplo duas grandes empresas do ramo digital que passaram a trabalhar com o Apple Pay no Brasil: o PokerStars, principal plataforma de poker online do mundo, e a Dafiti, maior grupo de e-commerces de moda e lifestyle da América Latina.

Na Dafiti, primeiro e-commerce de moda da América Latina a adotar o Apple Pay como meio de pagamento, esse recurso é ideal para a compra rápida e segura de produtos de vestuário, decoração, cosméticos e acessórios de diferentes marcas.

Já no PokerStars, por sua vez, o Apple Pay é um dos principais métodos de depósito para jogar poker valendo dinheiro na plataforma, onde estão os maiores torneios online do Brasil e do mundo — incluindo o renomado World Championship of Online Poker (WCOOP), principal competição da modalidade a nível internacional.

Nas transações online, o Apple Pay recebe a transação criptografada e realiza uma nova criptografia com uma chave específica do desenvolvedor. Esse processo é feito antes de enviar as informações ao responsável pelo processamento do pagamento.

Segurança em primeiro lugar

Extremamente seguro, o Apple Pay utiliza recursos de segurança integrados ao hardware e ao software dos dispositivos da marca para elevar o nível de proteção aos usuários nas transações. Sendo que, para utilizar o serviço, é necessário ter uma senha definida no sistema da Apple e, opcionalmente, Touch ID ou Face ID.

Além do mais, a Apple não armazena e nem tem acesso aos números de cartão de crédito, débito ou pré-pago que os usuários cadastrem. E quando você escolhe pagar com esse serviço, a companhia não retém para ela nenhuma informação pessoal de transação. Elas ficam entre você e seu banco (ou emissor do cartão).

O outro lado da moeda: conheça o Tap to Pay, recurso que faz seu iPhone ter a função de maquininha de cartão

Já disponível em alguns países como Estados Unidos e Inglaterra, o Tap to Pay é uma ferramenta da Apple que possibilita iPhones aceitarem pagamentos por aproximação, sem a necessidade da maquininha. Isso inclui cartão de crédito e débito, assim como diversas carteiras digitais.

A boa notícia é que o Tap to Pay está próximo de ser inserido no Brasil. A InfinitePay, empresa brasileira de pagamentos, afirmou que já começou a fazer testes com essa tecnologia, que por enquanto foi disponibilizada somente para um grupo seleto de usuários no país.

Por fim, vale destacar que o serviço só é viável para iPhones a partir do modelo XS e que tenham ao menos a versão 15.4 do sistema operacional iOS instalada nos aparelhos.