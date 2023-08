Gama adestra: 4ª edição com inscrições abertas

O Programa Gama Adestra, idealizado pela Guarda Municipal, por meio da equipe da Romu Canil, está com as inscrições abertas para interessados em participar da quarta edição, que será realizada em setembro de 2023.

A ficha de inscrição está disponível no site da Gama (www.gama.sp.gov.br). O tutor interessado deve acessar o site e clicar em “Inscrição Gama Adestra” na parte superior da página. Será permitida a participação de apenas um cão por inscrição, e os animais deverão passar por exames veterinários, que deverão ser custeados pelo próprio tutor.

O programa terá a duração de seis aulas, sendo quatro teóricas e duas práticas, com início em 23 de setembro, sempre aos sábados, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), das 9 às 11 horas.

“O objetivo do programa é ensinar, de forma gratuita, os tutores a adestrarem seus próprios cães, levando informação e conscientização, melhorando a relação entre o animal e seu dono”, disse o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

