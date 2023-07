Veja antes e depois de cães do CCZ que foram adotados

O antes e depois de cães animais adotados é sempre surpreendente. O NM separou dois casos emocionantes de cães do Centro de Controle de Zoonoses de Americana (CCZ) que foram adotados e mudaram completamente suas situações físicas e emocionais.

Mel e Josanel, dois cães que estavam para adoção no CCZ, mudaram suas vidas após encontrarem um lar. A diferença é nítida. Os interessados em adotar podem entrar em contato com o @adocaoccz. Vários animais estão à espera de um lar para dar e receber amor.

