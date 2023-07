Homem disse estar ‘alucinado’ após ser pego dentro de estabelecimento

Um homem de 24 anos foi ouvido pela polícia após ser flagrado dentro de um estabelecimento comercial, na Avenida Afonso Pansan, em Americana, na noite de sábado (29).

Uma equipe da polícia militar foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência, onde o sistema de monitoramento informava um homem no interior de um estabelecimento comercial, que inicialmente foi considerado uma tentativa de furto.

LEIA TAMBÉM: Levou “casinhas” do cemitério e acabou em cana

Foi feita uma vistoria no interior do local, sendo que, nos fundos, o indiciado com as características informadas foi localizado. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Indagado pelos agentes de segurança, declarou que é usuário de drogas e que ficou alucinado no local.

O homem foi conduzido até à Central de Polícia Judiciária, onde após o registro dos fatos, foi liberado.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP