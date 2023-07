O que é comunismo, por Oreste CN

I – O QUE É O COMUNISMO?

Em época de extremismos ideológicos, muita gente tem rotulado a todos aqueles que se posicionam mais a esquerda e centro-esquerda, como “comunistas”! Na verdade, é importante ressaltar que, dentro da ideologia de esquerda, existem várias vertentes, que vão do marxismo raiz até a social-democracia! Talvez, o único ponto de convergência entre esses diversos segmentos esquerdistas seja o desconforto com a desigualdade da distribuição de renda!

O comunismo proposto por Karl Marx, urdido em meio ao caos trabalhista dos primórdios da Revolução Industrial, almejava uma sociedade igualitária, ou seja, sem classes sociais! Grosso modo, pregava que o Estado (poder público) se apropriasse de todos os meios de produção, desde as terras até as máquinas, reprimindo qualquer empreendimento privado.

Marx nasceu, viveu e morreu no século XIX e não chegou a ver nenhum país a adotar sua filosofia como sistema de governo. A primeira e mais longeva experiência marxista aconteceu, na Rússia, em fins da segunda década do século XX, com a Revolução Bolchevique e durou até o início dos anos 1990, com o fim da União Soviética e da chamada Cortina de Ferro.

A doutrina marxista de governo se expandiu além do Leste Europeu e à Ásia Ocidental, chegando à China e a outros países do Sudeste Asiático. Mas, Cuba tenha sido, talvez, a mais polêmica experiência comunista, pois foi a única duradoura em todo o Ocidente. Por sua proximidade geográfica com os EUA, sempre gerou muita desconfiança e preocupação entre os governos que se identificavam com a filosofia capitalista ocidental.

Nos dias de hoje, o único sistema de governo com inspiração marxista literal é o (provavelmente) adotado pela Coreia do Norte! Cuba e China, embora tenham o poder centralizado em partidos com a nomenclatura “comunista”, têm adotado aberturas econômicas para a iniciativa privada que, se vivo, causariam surtos de ira letais a Karl Marx…

Nota: contando com a disponibilidade deste espaço, “divagaremos”, nas próximas semanas, sobre temas semelhantes, tentando ser o mais didático e imparcial possível!

Orestes Camargo Neves

Julho/2023

