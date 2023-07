A exoneração de Karen Heins, ex-primeira dama de Santa Bárbara d’Oeste e agora ex-assessora parlamentar, foi publicada no diário oficial nesta terça-feira. Karen estava no cargo de assessora parlamentar da vereadora Kátia Ferrari (PV).

No lugar de Karen vai entrar a jornalista Juliane Capelato, que estava no Jornal Diário de Santa Bárbara.

Karen é esposa do ex-prefeito Mário Heins e, apesar de “movimentar” a imagem do marido em suas redes sociais, políticos barbarenses garantem que Mário não volta para disputas eleitorais.

