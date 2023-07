Ricardo Paparotti, 48 anos, cantor e compositor de Americana, foi encontrado morto na manha desta quarta-feira em seu apartamento, no bairro Vila Jones.

A causa da morte ainda é desconhecida, mas segundo uma publicação de familiares nas redes sociais, existe a suspeita de que Ricardo tenha sofrido um infarto.

LEIA TAMBÉM: 10 mil pessoas prestigiam primeiro show da carreira do americanense Sami Rico

Irmã de Ricardo, Simone Paparotti publicou a seguinte mensagem nas redes sociais:

Pessoal em nome da nossa família! Aviso a todos que meu irmão Ricardo Paparotti veio a óbito!

Encontramos desacordado e tudo indica um infarto, então, por favor não fiquem perguntando e supondo nada!! Existe um Pai e uma Mãe sofrendo muito!!! Uma família, filhos, namorada sofrendo!!

Respeito!! Quando souber de maiores informações sobre o velório de sua despedida informo!

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP