Oposição na Câmara de Santa Bárbara cai pra 3 vereadores

O grupo de oposição na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, que até pouco tempo somava a maioria dos parlamentares (11), agora é composta por apenas 3. Restaram Eliel Miranda (PSD), Reinaldo Casimiro (Podemos) e o presidente Paulo Monaro (MDB).

Após a vitória de Monaro para ocupar a presidência, 11 vereadores formaram um grupo de oposição bastante atuante, com duras críticas ao atual governo do prefeito Rafael Piovezan (MDB). O objetivo era, até então, que do grupo saísse um nome forte para disputar e enfrentar Rafael nas urnas em 2024.

O plano durou pouco com a debandada de 8 deles para a base do governo. O NM apurou, inclusive, que houve brigas e discussões entre eles mesmos, o que teria sido a “gota d’água” para que o grupo não vigasse.

Com o atual cenário, o prefeito Rafael segue com a maioria dos parlamentares, que esperam uma melhor “comunicação política” por parte do prefeito. Com a mudança, Rafael precisará trabalhar para manter o “novo” grupo unido e agregar forças para sua reeleição.

Eliel Miranda segue o “líder” do trio opositor. Apesar de apostarem em Eliel para enfrentar Rafael Piovezan nas urnas no ano que vem, o futuro político do guarda municipal parece ser mesmo mais promissor como deputado, já que na última eleição somou 50 mil votos para deputado federal (apenas 3 mil em SBO) e tem moral com Gilberto Kassab.

