Sumaré, terra de oportunidades, por Dirceu Dalben

A cidade de Sumaré, a nossa querida Sumaré, comemora 155 anos neste dia 26 de julho em um momento muito especial de sua trajetória. Há poucos dias foram divulgados os primeiros resultados do Censo de 2022 do IBGE, sinalizando que a cidade está próxima de atingir os 280 mil habitantes. Mais especificamente, o Censo registrou 279.546 moradores.

De acordo com o levantamento, a população cresceu 16,69% em relação à de 2010, quando foi realizada a edição anterior do Censo Demográfico. Isto significa que Sumaré cresceu mais do que o dobro da média de São Paulo e do Brasil no período, respectivamente de 7,65% e 6,45%.

Esses números confirmam como a Cidade Orquídea prossegue em franco crescimento, reflexo da qualidade de vida cada vez maior de sua população. Sumaré continua sendo procurada para residência por brasileiros de todas as regiões, e também cidadãos de outros países, em função da sua dinâmica economia, repercutindo na sistemática instalação de novas empresas, e também por seus serviços públicos, cada vez mais eficientes e de excelência. Todos esses fatores contribuem para atrair novos moradores para a cidade, o que de resto é observado de forma geral em toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC).

E é com muito orgulho que verificamos esse dinamismo local, considerando que um projeto de recuperação e renovação de Sumaré foi iniciado nos meus dois mandatos como prefeito, justamente na virada dos séculos 20 e 21. Naquele momento, já prevíamos que era fundamental pensar a Sumaré do futuro, pois tudo indicava que a cidade continuaria de fato em expansão. Esse panorama apontava a necessidade de projetos e obras estruturantes, sustentáveis, para que o crescimento ocorresse preservando a qualidade de vida.

Essa preocupação com o futuro foi mantida agora, nas duas gestões de Luiz Dalben na Prefeitura. Um planejamento ousado, mas responsável, tem garantido melhorias permanentes em todas as áreas e com isso Sumaré pode chegar aos 155 anos ciente de que cada vez mais irá se projetar no cenário regional, paulista e brasileiro.

Para facilitar o dia a dia da população, o atual governo municipal imprimiu um perfil de administração que preza pela política de regionalização e descentralização de serviços. Fico muito feliz em constatar que essa semente da descentralização, dos serviços sempre mais próximos do cidadão, foi lançada em nossos mandatos no Executivo Municipal há mais de duas décadas.

Agora na Assembleia Legislativa, continuo buscando uma melhoria constante para a qualidade de vida dos sumareenses. Nossas emendas parlamentares têm permitido a qualificação de vários serviços públicos, nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, segurança, social, esportes e muitas outras. Além dos recursos das emendas, também intermediamos e conquistamos junto ao Governo do Estado importantes investimentos para a população, como a duplicação da rodovia que liga Sumaré e Paulínia, recuperação de estradas vicinais, a construção do tão sonhado viaduto ligando o Centro (Avenida José Mancini) com a região de Nova Veneza (Avenida da Amizade), o viaduto sobre a linha férrea no Parque Bandeirantes, ligando com Hortolândia, as unidades do Poupatempo, Restaurante Bom Prato, Corpo de Bombeiros Militar e a nova ETEC – Escola Técnica, para formar profissionais capacitados para atender às demandas do mercado de trabalho. Fruto de uma luta incessante do nosso mandato, em parceria com o prefeito Luiz Dalben, a futura construção dos três novos viadutos, garantidos por meio da renovação da concessão da malha paulista, será um marco histórico para o desenvolvimento da cidade.

Sumaré é uma terra de oportunidades, de beleza e solidariedade em cada uma de suas regiões. Tenho buscado adotar o municipalismo como um dos eixos de meu mandato parlamentar, com prioridade para o fortalecimento da RMC, mas com o coração sempre emocionado e grato à bela e corajosa Sumaré. Parabéns por mais um aniversário!

