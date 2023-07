Vereadores se reúnem com jogadora da seleção brasileira de Corfebol

Os vereadores Paulo Monaro (MDB), presidente da Câmara Municipal, e Júlio César Santos da Silva, o Kifú (PL), receberam, na manhã desta quarta-feira (26 de julho), na sede do Legislativo, a jogadora da seleção brasileira de Coferbol, Carol Passos, para tratar sobre a prática do esporte no Município, que conta com nove jogadores barbarenses, sendo cinco mulheres e quatro homens, e um fisioterapeuta convocados para o Campeonato Mundial de Taiwan, entre os dias 20 e 29 de outubro de 2023.

“Por questões financeiras, apenas quatro dos nove jogadores convocados de Santa Bárbara d’Oeste confirmaram a participação no Campeonato Mundial de Taiwan. Por esta razão, estamos em busca de patrocínios que possibilitem a participação de mais jogadores e, assim, garantirmos a representatividade de nossa cidade em um evento tão importante para o esporte”, afirma Carol. Os interessados em patrocinar a seleção podem entrar em contato pelo Instagram (@uniaocorfebolclube) ou pelo celular (19) 98297-3600.

O corfebol é um esporte coletivo misto de origem holandesa, criado no início do século XX por Nico Broekhuysen. É um jogo que pode ser praticado por pessoas de todas as idades, habilidades e gêneros. O corfebol é jogado em uma quadra retangular de 20×40 metros, com duas cestas fixas em cada extremidade. O objetivo do jogo é marcar pontos jogando uma bola na cesta do adversário. Cada equipe é composta por oito jogadores, quatro homens e quatro mulheres, que jogam em pares.

O corfebol é um esporte inclusivo, divertido e desafiador, que exige trabalho em equipe, habilidade, estratégia e resistência física. É praticado em todo o mundo e tem federações nacionais em mais de 60 países, o que o leva ele ao primeiro lugar no world game (pré-olímpico). “A seleção brasileira é conhecida mundialmente por seu talento, habilidade e paixão pelo esporte, e estamos procurando um parceiro que compartilhe esses valores e esteja interessado em unir forças conosco”, conclui a jogadora Carol Passos.

