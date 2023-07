Juninho Dias quer artes marciais na grade do ensino fundamental

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) protocolou indicação propondo estudos para a inclusão das artes marciais, como jiu-jitsu, karatê e judô, na grade curricular de ensino no município.

“Além de ser um esporte que trabalha concentração, reflexo e defesa pessoal, as artes marciais trabalham o desenvolvimento de ensinamentos como disciplina, obediência, atuando diretamente na construção de caráter; ensinamentos fundamentais para a criança, nesse momento de formação do intelecto. Acredito ser de extrema importância os estudos para a inclusão dessas artes milenar no currículo da educação básica de nossas crianças”, disse o autor da demanda.

A indicação está em trâmite na Câmara Municipal de Americana, além de requerimento que questiona a perspectiva da adoção de tal medida na educação infantil.

