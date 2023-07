Prefeitura inicia obras para pavimentação do Asta 4

A Prefeitura de Americana, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) iniciou, nesta semana, as obras de preparação para a pavimentação de três vias localizadas na Vila Nova Esperança, no ASTA 4 (Associação dos Sem-Teto de Americana).

Já foram executadas a limpeza, demarcação, terraplanagem das vias e a instalação da rede de galeria pluvial. Na segunda-feira, (31), começa a construção de guias e sarjetas.

“Essa obra é de essencial importância para os moradores do Asta 4. São investimentos necessários em mobilidade urbana, que proporcionará uma melhor qualidade de vida”, disse o secretário de obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Serão investidos R$ 1.362.396,67 na pavimentação asfáltica de 8.676 metros quadrados de vias, com recurso de R$ 1.000.000,00 destinado pelo deputado estadual Delegado Olim (PP). A verba foi intermediada pelo secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto. A contrapartida da Prefeitura de Americana será no valor de R$ 362.396,67. A tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

O investimento contempla a Vila Vitória (Asta 1): Avenida Asta 1 e Rua Francisco Cano Sanches; Vila Nova Esperança (Asta 4): Rua Irmã Dorothy Mae Stang, Rua Madre Tereza de Calcutá e Rua Olga Benario Prestes.

