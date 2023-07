A equipe ROMU da Guarda Municipal de Americana foi informada, via controle, que um vigilante de rua visualizou um indivíduo levando objetos do cemitério Parque Gramado.

A equipe no local abordou o indiciado, 24 anos, de posse de uma carriola com 3 capelinhas de alumínio.

O indivíduo confirmou que furtou os objetos e iria vender pra comprar drogas e que já foi preso há dois meses na prática de furto de um botijão de gás, sendo alvejado por arma de fogo nas pernas por um GCM de folga.

Diante dos fatos, determinou o delegado de plantão a prisão do indiciado por furto qualificado tentado, permanecendo à disposição da justiça.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP