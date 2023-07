“Marcha para Jesus” acontece dia 12, em Nova Odessa

Com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, o Copeno (Conselho Municipal de Pastores da cidade) promove no próximo dia 12 de agosto, a Marcha Para Jesus 2023, evento gratuito e aberto ao público em geral, de todas as denominações, com diversas atrações, louvores e adorações, ampla praça de alimentação, atrações para as crianças e shows com artistas gospel – “fechando” com a apresentação de Fernando Cester.

O evento acontece na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, em frente à Prefeitura, no Centro – tradicional recinto das maiores festas públicas do calendário anual de eventos da cidade, como a Festa de Aniversário, em maio, e a Festa das Nações, em outubro. A praça já conta com a infraestrutura necessária para eventos deste porte.

A programação divulgada até o momento pelos organizadores começa às 13h do dia 12/08, com uma “motociata” por ruas e avenidas da cidade com integrantes de motoclubes e motociclistas de Nova Odessa e região. Tanto a concentração quanto a chegada acontecem na Praça dos Três Poderes. Às 13h30, a atração é um trenzinho para as crianças passearem pela cidade.

Às 15h, para animar e “aquecer” o público presente, sobe ao palco em frente à Prefeitura o Grupo Infância Protegida. Às 16h, terá início a “Marcha Para Jesus” propriamente dita, com trajeto por ruas e avenidas da região central de Nova Odessa. A partir das 17h30, com o público de volta ao recinto, sobem ao palco diversas bandas, grupos, corais e cantores gospel da cidade, preparando o clima para o grande show de Fernando Cester, às 20h.

“Nova Odessa já tem grandes eventos em seu calendário, incluindo a partir deste ano uma festa julina oficial mais voltada para ajudar as comunidades católicas. Mas desde a Festa de Aniversário da Cidade de 2022 vínhamos conversando com os pastores evangélicos que faltava uma Marcha Para Jesus oficial também, para atendermos todos os públicos. E agora felizmente vai acontecer, realizado pelo próprio Conselho, com nosso apoio e com as bençãos de Jesus”, afirmou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

“Vamos juntos celebrar esse momento de louvor, adoração e comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Convidem seus amigos, familiares e todos aqueles que têm um coração voltado para Deus. A Marcha para Jesus em Nova Odessa será um dia de bênçãos e transformações, e é com a união de todos que faremos a diferença em nossa cidade. Que a presença do Espírito Santo seja sentida poderosamente durante a marcha, tocando os corações e transformando vidas”, completou Israel Alves Martins, um dos organizadores do evento.

Mais informações e novidades sobre o evento e sua programação podem ser obtidas nas redes sociais, em https://www.instagram.com/mpjnovaodessa/ e https://www.facebook.com/mpjnovaodessa, bem como no site (http://www.novaodessa.sp.gov.br/ ) e redes sociais da Prefeitura de Nova Odessa ( e ).

