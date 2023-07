FLAAM lança 3º Concurso Literário Prêmio Magali Berggren Comelato

A FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana) lança no dia 31 de julho o seu 3º Concurso Literário, que receberá o nome Prêmio Magali Berggren Comelato. O concurso tem objetivo de estimular a escrita em adolescentes do 9º ano do Ensino Fundamental II e Ensino Médio e tem apoio da Editora Adonis e da Diretoria de Ensino de Americana.

“Esse concurso literário é uma forma de despertar a paixão pela escrita e leitura. E nada mais justo do que homenagear uma das principais apoiadoras e entusiastas da FLAAM: Magali Comelato, uma mulher que abriu portas para muitos escritores darem os primeiros passos na publicação de um livro. É dessa forma que nos lembramos dela, alguém que torna sonhos em realidade”, destacaram os organizadores da FLAAM, Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama.

Nesta edição o Concurso Literário conta com coordenação de Ivan Lúcio Ferreira e Lucas Medina. “Em 2017, quando surgiu a ideia de organizar o concurso, o objetivo era democratizar o acesso à produção literária. Alcançamos o proposto, pois conseguimos transformar perspectivas de vida em vários alunos”, destacou Ivan Lúcio Ferreira. Ele também destacou que o concurso também terá abrangência nacional.

Lucas Medina lembrou que o tema da edição será conto de mistério ambientado em território brasileiro. “Esse tema é pouco mencionado na escola. O que se fala, quase sempre, é de clássicos do romance e da poesia. Além disso, ao ambienta-lo no Brasil, é possível unir a lendas e histórias orais pouco exploradas nos livros”, destacou.

Os textos recebidos serão analisados por um Comitê Editorial, responsável por selecionar os 50 melhores textos para compor um e-book a ser produzido pela Editora Adonis.

O Concurso conta ainda com apoio da Diretoria de Ensino de Americana. “Essa parceria entre a Diretoria de Ensino com a FLAAM é importante para nossos estudantes para proporcionar um banho cultural. Eles poderão participar de um concurso de contos, o que é algo maravilhoso, pois desperta a criatividade. Também é uma experiência de vida que se leva por muitos anos”, destacou Dirigente Regional de Ensino, Haroldo Ramos Teixeira.

Para participar do concurso é preciso ser aluno regularmente matriculado e produzir um texto do gênero conto, com até 3 mil caracteres com espaço. O regulamento e ficha de inscrição estarão disponíveis a partir do dia 31 de julho no link: https://forms.gle/3EerE83kKGjkDKWP8 e no blog https://concursoflaam.blogspot.com/

PREMIAÇÃO – Serão premiados os três primeiros classificados em cada categoria, com certificados, kits literários e visita ao parque gráfico da Editora Adonis. A Comissão do Concurso Literário da FLAAM pode oferecer outros prêmios de acordo com a disponibilidade. Os 50 melhores textos irão compor um e-book, a ser produzido pela Editora Adonis.

A HOMENAGEADA – Magali Berggren Comelato nasceu em 28 de outubro de 1958, em Americana, onde faleceu no dia 21 de outubro de 2022, aos 63 anos. Filha de Marilene e Agostinho (in memoriam), Magali era diretora executiva da Editora Adonis e também de Adonópolis e membro do Espaço Literário “Nelly Rocha Galassi”. Também presidiu o Conselho Municipal de Cultura de Americana. Nos anos 2000 Magali atuou na gráfica Gráfica Adonis e começou a editar livros. O primeiro deles “Poemas desenhos” (1999) foi de sua autoria.

Desde então, por meio da Editora Adonis, priorizou revelar o talento de escritores e ilustradores de Americana e região, sempre movida pelo desejo de que a literatura abraçasse crianças e adolescentes, além das escolas e das famílias. E não apenas por meio dos livros, mas também pela experiência que eles são capazes de proporcionar. Assim como nas dezenas de projetos literários que coordenou, Adonópolis é um exemplo disso.

Estimulou o protagonismo em centenas de milhares de crianças, por meio do Projeto “Como nasce um livro?”, criado em 23 de setembro 2005 com o objetivo de apresentar o processo de criação de um livro, e também de estimular a leitura e a escrita. O livro “Letra Viva”, que em 2023 chegou à sua 11ª. edição, reúne a seleção dos trabalhos dos estudantes que participam do projeto ao longo de cada temporada.

Por meio do Quiosque Gostinho de Leitura, que ficou por muitos anos instalado no Parque Ecológico Municipal de Americana, também buscou democratizar o acesso à literatura, com eventos semanais gratuitos, como lançamentos literários e contação de histórias.

Além do próprio universo que criou, o Universo Adonis, Magali também deixou como legado um incontável número de vidas que transformou por meio das histórias, nas quais sempre acreditou.

FLAAM – A FLAAM é um evento cultural idealizado e organizado por Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama. O evento está previsto para ser promovido das 17h30 às 21h no sábado (18/11) e das 9h30 às 17h no domingo (19/11), no Centro de Atividades do SESI de Americana, localizado na Av. Bandeirantes, 1000, bairro Machadinho. Vale lembrar que as inscrições para os escritores e artistas interessados em participar de sua edição 2023 podem ser feitas pelo link https://forms.gle/D2eoEmfxiDcWE64w9 até o dia 10 de agosto.