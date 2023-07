Andia consegue recurso pro asfalto do Tancredi e Ipês

ANDIA CONSEGUE RECURSOS ASFALTO TRANCREDI E B IPÊS

O secretário nacional de mobilidade urbana do Ministério das Cidades, Denis Andia, liberou R$ 1 milhão para obras de pavimentação asfáltica no município de Americana. A verba vem do Orçamento Geral da União (OGU) e deverá ser toda ela utilizada para o asfaltamento de ruas de terra nos bairros Tancredi e/ou Bosque dos Ipês.

Além desses montantes, o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste já disponibilizou mais R$ 10 milhões do programa Avançar Cidades para a complementação do investimento necessário. Esse programa conta com dinheiro de fundos financiáveis em infraestrutura de mobilidade urbana.

“Nesse primeiro momento, procuramos atender uma parte da solicitação do município já com recursos do orçamento, podendo ser integralizados com novos recursos dessa e de outras fontes, inclusive o Avançar Cidades – uma das melhores opções disponíveis aos prefeitos e prefeitas do Brasil. Ao longo do nosso trabalho aqui em Brasília, vamos buscar outras verbas além dessas para melhorar a vida de todos em nossa região”, comentou DA.

A solicitação foi realizada pela Prefeitura de Americana e busca atender uma reivindicação antiga dos moradores dos bairros que atualmente sofrem com os transtornos típicos de ruas sem asfalto para os moradores, como buracos e poeira, além de prejuízo ao transporte coletivo e coleta de lixo.

“O desejo pelo asfalto é legítimo. Como prefeito, tive a oportunidade de levar pavimentação a muitas ruas de terra e sei o quanto muda para melhor o dia a dia das pessoas. Se esse é um compromisso que o prefeito Chico Sardelli assumiu com os moradores, esses recursos que disponibilizei permitem que a obra seja realizada. Vamos trabalhar também por outras conquistas. Já me coloquei à disposição para orientar quanto à solicitação e cadastramento de Americana no programa Avançar Cidades”, completou Andia.

Em Brasília há apenas quatro meses, o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e secretário nacional vem emplacando diversos anúncios de fundos federais para as cidades da região. Além de infraestrutura, Denis tem articulado e intermediado investimentos nas áreas da saúde, educação e moradia para algumas cidades como Piracicaba, Cordeiropolis, Jaguariuna, Elias Fausto, Santa Bárbara d’Oeste, entre outras.

“A conexão da nossa região com Brasília agora é direta. Enquanto estiver na capital do País, vou fazer o máximo para ajudar nossas cidades e nossa gente”, finalizou o ex-prefeito barbarense e secretário nacional do Ministério das Cidades.

