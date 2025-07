O deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), o ex-vereador Willian Souza (PT) e o vereador Wellington da Farmácia (MDB) dividem a preferência do eleitor de Sumaré em pesquisa realizada pela Memento Consultoria para o Novomomento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Dalben aparece com 22,2% das intenções de voto, contra 17,2% de Willian e 16,9% de Wellington. Os três estão empatados no limite da margem de erro, que é de 2,7% para mais ou para menos.

Completam a lista apresentada ao eleitor na pesquisa a deputada Ana Perugini (PT), que tem 7,7% das citações, a ex-secretária e candidata a prefeita da cidade em 2024 Ana Cleia (Rede), que vem com 4,6% e o vereador Alan Leal, que aparece com 3,4%. Os 3 aparecem empatados dentro da margem de erro.

Grupo/Família Dalben e cicatrizes de 2024

Tanto Willian quanto Wellington fizeram parte do time da família Dalben até 2024, mas foram preteridos pelo cunhado de Dirceu Éder, que até adotou o sobrenome da família mas não conseguiu avançar para o segundo turno- disputado entre Willian e o prefeito Henrique do Paraíso. No segundo turno, o time Dalben ainda apoiou Willian, mas não o ajudou a vencer Henrique.

A pesquisa ouviu 522 pessoas no último dia 5 em 5 regiões de Sumaré. O levantamento também avaliou o governo local de Henrique do Paraíso (Republicanos), a corrida para deputado federal na cidade e os maiores problemas do governo.

Em 2022, como candidato da máquina e tendo o filho como prefeito da cidade, Dalben obteve 52.574 votos ou 39,16%. Hoje aparece com pouco mais do que a metade, projetando perda de cerca de 20 mil votos de uma eleição para outra.

Leia + sobre partidos política regional