Cinco escolas municipais de Sumaré recebem Prêmio Excelência Educacional

O município de Sumaré foi contemplado com o Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo governo do Estado de São Paulo por meio do programa Alfabetiza Juntos, em reconhecimento ao cumprimento das metas do Índice de Excelência Educacional (IEE).

Cinco escolas da rede municipal se destacaram e receberão recursos financeiros como premiação, totalizando R$ 306.900,00 em investimentos.

As escolas premiadas foram:



– EMEF Anália de Oliveira Nascimento (1.087 alunos) – R$ 108.700,00

– EMEF Antonieta Cia Viel (673 alunos) – R$ 67.300,00

– EM André Denadai (758 alunos) – R$ 75.800,00

– EM Martha Smolli Domingues (232 alunos) – R$ 23.200,00

– EM Sabidinho (309 alunos) – R$ 30.900,00

O IEE é um indicador que avalia o desempenho das escolas com base nos resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), considerando proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, taxa de aprovação e complexidade da unidade escolar.

“Essa conquista é fruto do trabalho dedicado de professores, gestores e alunos, que se empenharam para alcançar as metas estabelecidas. O recurso será reinvestido em ações que elevem ainda mais a qualidade do ensino”, destaca o secretário de Educação, Danilo de Azevedo.

O Programa Alfabetiza Juntos integra as estratégias do Estado para fortalecer a aprendizagem nos anos iniciais.

