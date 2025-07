Pelo menos 3 gigantes da região correm risco de perderem mercado nos próximos meses caso sejam mantidas as tarifas impostas por Donald Trump e caso o Brasil decida retaliar “na mesma moeda “ a decisão do presidente norte-americano.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Uma lista divulgada no final de semana das principais empresas paulistas a serem afetadas pelas medidas anunciada semana passada por Trump traz os nomes da Raizen (Piracicaba) e da Suzano (com unidade importante em Americana/Limeira).

Além das duas gigantes de energia e papel e celulose, a Goodyear- gigante do setor de pneus- também corre risco de ter suas operações afetadas no país.

Caso não haja recuos, as taxas de importação dos americanos para produtos brasileiros e provavelmente no sentido inverso devem subir 50% a partir de 1o de agosto.

A a lista divulgada aponta que a Suzano tem 16,6 por cento de seu faturamento em vendas para os Estados Unidos, enquanto a Raizen/Cosan tem 6% de suas vendas brutas para os Yankees.

Gigante dos EUA em Americana

No caso da Goodyear, uma das maiores empresas norte-americanas no Brasil, a unidade de Americana tenho operações diretas com a sede nos Estados Unidos.

Leia + sobre economia, emprego e mercado