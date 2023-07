O cinema tem dado vida a muitos temas, histórias, reais e imaginárias, que nos acompanharam ao longo de nossas vidas, desde guerras, apostas ao vivo e viagens espaciais. O feminismo não passou despercebido na sétima arte. O feminismo é um movimento social que busca a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, e que tem ganhado cada vez mais força e visibilidade na sociedade. O cinema, como uma forma de arte e expressão, também tem sido um espaço de reflexão, denúncia, inspiração e empoderamento feminino, através de filmes que abordam diferentes temas e perspectivas sobre a realidade das mulheres.

Neste artigo, vamos apresentar sete filmes baseados no feminismo que você precisa assistir, começando pela nova produção da Barbie (2023), que promete ser uma revolução na franquia da boneca mais famosa do mundo.

Barbie (2023)

Barbie é um ícone da cultura pop que acompanha gerações de meninas e meninos desde 1959. Porém, ao longo dos anos, a boneca também foi alvo de críticas por reproduzir padrões de beleza, consumo e comportamento que nem sempre refletem a diversidade e a autonomia das mulheres.

Por isso, o novo filme da Barbie, previsto para estrear em 2023, promete ser uma mudança radical na história da personagem. Dirigido por Greta Gerwig (Lady Bird, Adoráveis Mulheres) e estrelado por Margot Robbie (O Lobo de Wall Street, Esquadrão Suicida), o filme vai mostrar uma Barbie que se rebela contra as expectativas impostas pela sociedade e parte em uma aventura para descobrir sua verdadeira identidade.

Segundo Robbie, o filme vai ser uma comédia divertida e inteligente, que vai explorar temas como autoestima, amizade e empoderamento. Além disso, o filme vai contar com um elenco diverso e inclusivo, que vai representar diferentes tipos de beleza, corpos, etnias e orientações sexuais.

As Sufragistas (2015)

As Sufragistas é um filme histórico que retrata a luta das mulheres britânicas pelo direito ao voto no início do século XX. Dirigido por Sarah Gavron (Rocks) e protagonizado por Carey Mulligan (Uma Jovem Prometedora), Helena Bonham Carter (Harry Potter) e Meryl Streep (Mamma Mia!), o filme mostra as dificuldades, os sacrifícios e a coragem das ativistas que enfrentaram a repressão do governo, da polícia e da sociedade patriarcal.

O filme é baseado em fatos reais e homenageia figuras históricas como Emmeline Pankhurst, líder do movimento sufragista, e Emily Davison, que morreu atropelada por um cavalo do rei durante uma manifestação. Além de resgatar a memória dessas mulheres pioneiras, o filme também faz uma reflexão sobre a importância do voto feminino para a democracia e para a cidadania.

Uma Jovem Prometedora (2020)

Uma Jovem Prometedora é um filme surpreendente que mistura comédia, suspense e drama para abordar um tema delicado: a violência sexual contra as mulheres. Dirigido por Emerald Fennell (The Crown) e estrelado por Carey Mulligan (As Sufragistas), o filme conta a história de Cassie, uma jovem brilhante que abandonou seus sonhos após um trauma na faculdade.

Agora, ela leva uma vida dupla: de dia, trabalha em uma cafeteria; de noite, finge estar bêbada em bares para atrair homens que tentam se aproveitar dela. Porém, quando ela reencontra um antigo colega de classe, ela decide se vingar dos responsáveis pelo seu sofrimento.

O filme é uma crítica ácida à cultura do estupro, que normaliza e silencia os abusos cometidos contra as mulheres. Ao mesmo tempo, é uma homenagem às vítimas que resistem e buscam justiça. O filme foi premiado com o Oscar de Melhor Roteiro Original em 2021.

Retrato de Uma Jovem em Chamas (2019)

Retrato de Uma Jovem em Chamas é um filme francês que narra uma história de amor proibido entre duas mulheres no século XVIII. Dirigido por Céline Sciamma (Tomboy) e protagonizado por Noémie Merlant (Adeus à Noite) e Adèle Haenel (Entre os Muros da Escola), o filme se passa em uma ilha isolada, onde uma pintora é contratada para fazer o retrato de uma jovem que vai se casar com um homem que ela não conhece.

Porém, a jovem não quer posar para o quadro, pois sabe que ele é uma forma de selar seu destino. Então, a pintora tem que observá-la e memorizar seus traços, enquanto as duas se aproximam e se apaixonam. O filme é uma obra de arte que explora o olhar feminino, a expressão dos sentimentos, a liberdade e a resistência das mulheres em uma sociedade opressora. O filme ganhou o Prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Cannes em 2019.

Raya e o Último Dragão (2021)

Raya e o Último Dragão é um filme de animação da Disney que apresenta uma heroína inspirada nas culturas do Sudeste Asiático. Dirigido por Don Hall (Moana) e Carlos López Estrada (Ponto Cego), o filme conta a história de Raya, uma guerreira que vive em um mundo dividido e ameaçado por uma força maligna chamada Druun.

Para salvar seu povo, ela precisa encontrar o último dragão vivo, que tem o poder de restaurar a harmonia. No caminho, ela faz novos amigos e enfrenta inimigos. O filme é uma aventura fantástica que celebra a diversidade, a amizade, a confiança e a coragem das mulheres. Além disso, o filme tem um elenco de vozes formado por atrizes e atores asiáticos, como Kelly Marie Tran (Star Wars), Awkwafina (Podres de Ricos) e Gemma Chan (Eternos).

Ainbo: A Guerreira da Amazônia (2021)

Ainbo: A Guerreira da Amazônia é um filme de animação peruano que mostra a jornada de uma menina indígena que luta para proteger sua floresta dos invasores. Dirigido por José Zelada e Richard Claus, o filme se passa na Amazônia peruana, onde Ainbo vive com sua tribo.

Quando ela descobre que sua terra está sendo destruída por madeireiros e mineradores, ela decide enfrentá-los com a ajuda de dois espíritos animais: Dillo, um tatu, e Vaca, uma preguiça. O filme é uma homenagem à cultura e à natureza da Amazônia, e também uma denúncia dos impactos do desmatamento e da exploração na vida dos povos originários.

Ellas Dan el Golpe (1992)

Ellas Dan el Golpe é um filme norte-americano que conta a história de um time feminino de beisebol durante a Segunda Guerra Mundial. Dirigido por Penny Marshall (Quero Ser Grande) e estrelado por Geena Davis (Thelma & Louise), Tom Hanks (Forrest Gump) e Madonna (Evita), o filme se baseia em fatos reais e mostra como as mulheres assumiram o protagonismo no esporte enquanto os homens estavam na guerra.

O filme é uma comédia divertida e emocionante, que retrata os desafios, as conquistas e as relações das jogadoras dentro e fora do campo. Além disso, o filme é um marco do feminismo no cinema, pois foi um dos primeiros a ter um elenco majoritariamente feminino e a abordar temas como machismo, sororidade e independência.