A Prefeitura de Sumaré, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), divulga as oportunidades de emprego disponíveis nesta segunda-feira, 14 de julho. São dezenas de vagas em diversas áreas, com destaque para funções nas áreas administrativas, operacionais, industriais e de serviços.

Confira algumas das oportunidades:

Chefe de Serviço de Limpeza – 20 vagas – salário de R$ 2.550,00 – ensino médio completo e CNH B

Servente de Limpeza – 20 vagas – salário de R$ 1.717,20 – ensino fundamental completo

Motorista Carreteiro – 3 vagas – salário de R$ 3.153,76 – ensino fundamental incompleto, CNH E e curso MOPP

Técnico de Manutenção Elétrica – 1 vaga – salário de R$ 3.500,00 – formação técnica na área

Técnico de Manutenção Eletrônica – 1 vaga – salário de R$ 3.500,00 – formação técnica em eletrônica, redes, automação ou telecom

Auxiliar de Almoxarifado – 2 vagas – salário de R$ 2.527,42 – CNH B e curso de empilhadeira

Auxiliar de Limpeza – 3 vagas – salário de R$ 2.484,73 – CNH A/B

Analista Fiscal – 1 vaga – salário de R$ 3.300,00 – inglês fluente e conhecimento em SAP

Também há vagas para técnicos em segurança do trabalho, operadores industriais, cozinheiros industriais, ajudantes de pintor, estampadores de tecido, entre outras funções, com exigência de diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT Sumaré, localizado na Rua Justino França, nº 143, Jardim São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

