Trabalho conjunto entre Gama e Gestão de Convênios já trouxe R$ 4,2 milhões

O trabalho conjunto desenvolvido desde 2021 entre o setor de Planejamento da Guarda Municipal e a Secretaria de Gestão de Convênios da Prefeitura de Americana já resultou na vinda de R$ 4.247.630,58. São valores correspondentes a repasses de emendas parlamentares federais, estaduais, impositivas e Programas do Governo.

O último anúncio foi a vinda de R$ 1 milhão do Ministério de Justiça e Segurança Pública para a aquisição de quatro viaturas e a realização de cursos de capacitação para os patrulheiros, cujo foco é a segurança das escolas e dos estudantes da cidade.

Os repasses possibilitaram investimentos em fardamentos completos e cinturões para os guardas municipais, incremento no sistema de videomonitoramento, com custeio de manutenção do sistema de câmeras, aquisição de seis motocicletas, de duas viaturas para o Idmas (Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais), compra de armamento não letal (Sparks), telas de videowall e insumos.

“Estamos colhendo os frutos do importante trabalho realizado entre a secretaria e a autarquia , sempre seguindo as orientações do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir, que incentivam o trabalho em conjunto”, ressaltou o diretor comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

“Desde que o prefeito Chico Sardelli assumiu a Prefeitura, nossa secretaria tem trabalhado na busca por recursos federais e estaduais que tragam benfeitorias para a cidade. Não só cadastramos projetos sobre os quais já temos conhecimento, como também garimpamos verbas que não são tão divulgadas. Além disso, conseguimos resgatar repasses pleiteados por administrações anteriores que estavam praticamente perdidos. E o conhecimento que o prefeito possui dos trâmites para a obtenção de verbas também tem sido um aliado importante”, disse o secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto.

A Secretaria de Gestão de Convênios é responsável por todo o trabalho de acompanhamento, desde o processo inicial, com a elaboração do projeto, até a prestação de contas realizada após a conclusão e entrega da obra ou equipamentos. As ações contemplam visitas técnicas, fiscalização, elaboração de orçamento, cotação de preços, formalização da documentação e recebimento de ordens de pagamento dos repasses.

Repasses de verbas para a Guarda Municipal de Americana

2023

– R$ 1 milhão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mais contrapartida da Prefeitura de R$ 27.044,93, para aquisição de quatro viaturas e realização de capacitação junto aos guardas municipais, com foco na segurança das escolas;

2022

– R$ 1,9 milhão do Ministério da Economia para custeio da Muralha Digital e aquisição de câmeras. O repasse foi intermediado pelo deputado Abou Anni;

– R$ 200 mil do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para compra de duas viaturas para a Patrulha Maria da Penha. O montante foi intermediado pela deputada Carla Zambelli;

– R$ 45 mil da Casa Civil do Estado, com contrapartida de R$ 5.240,00 da Prefeitura, intermediado pelo deputado Rafa Zimbaldi após pedido do vereador Fernando da Farmácia para compra de uniformes;

– R$ 90 mil da Casa Civil do Estado, com contrapartida de R$ 54.800,00 da Prefeitura para compra de fardamento, intermediado pelo deputado Alex Madureira a pedido do vereador Thiago Brochi;

2021

– R$ 308.493,40 da Secretaria Estadual de Segurança Pública, intermediado pelo deputado Abou Anni para compra de fardamentos;

2020

– R$ 497.013,83 da Secretaria Estadual de Segurança Pública para aquisição de veículos e equipamentos. A verba foi intermediada pelo então deputado Cauê Macris a pedido do vereador Thiago Brochi;

– R$ 130 mil da Secretaria Estadual de Segurança Pública para compra de equipamentos de videomonitoramento. A verba foi intermediada pelo deputado Delegado Olim depois do pedido do vereador Luiz da Rodaben.

“Ressalte-se que essas duas emendas pleiteadas em 2020 estavam praticamente perdidas quando o prefeito Chico Sardelli assumiu a prefeitura. Corremos atrás, conseguimos resgatá-las e trouxemos mais verbas para a cidade”, explicou o secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto.

