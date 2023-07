Com entrada gratuita, Parque das Letras acontece neste domingo

O Parque das Letras, festa literária com extensa programação gratuita para toda a família, acontecerá neste domingo (30), das 9 às 16 horas, na Estação Cultural da Fundação Romi em Santa Bárbara d’Oeste. O objetivo da iniciativa da Editora Adonis é promover a literatura e contribuir com a formação de público leitor, especialmente na primeira infância, através de ações e eventos dinâmicos e criativos. Nesta semana também foi realizada a ação Pipocando Histórias, com apresentações de uma contadora de histórias em espaços públicos da cidade para estudantes e população em geral.

O Parque das Letras é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução, com patrocínio da Romi S.A. e parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste e da Fundação Romi, integrando a programação do FLISB – Festival Literário de Santa Bárbara d’Oeste.

Entre as atividades do Parque das Letras na Estação Cultural, será realizado um bate-papo com os autores Sônia Barros e Amauri de Oliveira. Também acontecerão duas rodas de conversa, uma com a escritora Luciene Tognetta e outra com os também autores Cicero Edno e Sílvia Delázari.

Outra atração será o Pomar dos Livros, uma instalação com livros suspensos em árvores, com elásticos, sobre uma grande colcha de retalhos e almofadas no chão. Nesse espaço, as crianças e os adultos sentam-se ou deitam-se para ler e conversar sobre o livro escolhido.

A programação ainda inclui performances de Poesia em Movimento, circulação de palhaços pelo espaço da feira, exposição de artes plásticas, oficinas de pintura facial e escultura em bexigas. Serão igualmente promovidas oito oficinas literárias, sete para crianças e uma para pais, com os autores Paulo Masserani, Leonardo Smania, Cicero Edno, Vanessa Aranha, Rita Lima, Jackson Souza, Gabi Guedes, Elaine Prado.

Estão igualmente previstos um varal literário, disponibilizado para as crianças que quiserem expor os seus livros, e telas de TV com a programação da festa literária.

Durante o evento na Estação Cultural será, ainda, distribuído de forma gratuita, a Coleção “Bichinhos Silvestres”, de Leila Seleguini, com seis títulos com ilustrações de Eduardo Moura e um título com ilustrações de Paulo R. Masserani. Os livros integram uma coleção composta por sete títulos sobre os animais silvestres integrantes da fauna brasileira.

Os livros serão distribuídos para os participantes das atividades literárias e artísticas e também para quem levar livros para a troca. A intenção é que todas as crianças participantes das atividades saiam presenteadas com um livro. Alguns livros também serão entregues aos adultos que participarem das brincadeiras com as crianças.

Além de trocas de livros, complementam o evento atividades de teatro e música e contação de histórias, como um convite para as crianças “entrarem” nas narrativas.

Encantamento pela leitura

A diretora administrativa da Editora Adonis, Jaqueline Comelato, comenta as motivações para a estruturação e implementação do Parque das Letras. “Sendo o propósito da Editora Adonis transformar vidas através das histórias, esse é um projeto que envolve com delicadeza e encantamento, não somente crianças, como inclusive famílias e comunidade, para despertar a paixão pela leitura e o gosto pela escrita”, ela afirma.

O Parque das Letras, continua Jaqueline Comelato, é “um evento cultural, que proporciona o encontro entre escritores de literatura infantil, educadores, artistas, músicos, contadores de história. A leitura é essencial para o desenvolvimento de repertório e vocabulário, ajuda a ampliar o senso crítico na tomada de decisões, conhecimento, estimula a criatividade, emociona, causa impacto e facilita a escrita. Pretendemos contribuir na formação de cidadãos críticos, criativos, participativos, auxiliando com o preparo para o exercício da cidadania”, completa a diretora administrativa da Editora Adonis.

Por sua vez, o superintendente da Fundação Romi, Octávio Wakabara, destaca as razões do apoio à realização do Parque das Letras. “Receber o Parque das Letras na Estação Cultural é muito significativo para a Fundação Romi, principalmente porque, neste ano, estamos trabalhando com os nossos alunos do NEI (Núcleo de Educação Integrada) o tema gerador ‘Ler para libertar: a imaginação, a realidade e a criticidade'”, diz o superintendente. “Nosso propósito é formar leitores e escritores com visão crítica e transformadora da realidade em que vivem, e este evento é uma ótima oportunidade para ampliar este movimento para toda a comunidade”, acrescenta Octávio Wakabara.

Sobre a Editora Adonis – A Editora Adonis (M.B.C. Livros e Eventos Ltda), empresa proponente do Parque das Letras, foi fundada em 2005 e possui um catálogo com mais de 300 títulos. A editora busca aliar, à edição de livros, formas de estimular a leitura e, consequentemente, de contribuir para a Educação por meio de ações e projetos voltados a crianças e adolescentes. Nos últimos anos, a editora tem atuado, também, com o objetivo de contribuir na formação de educadores. Realiza há 17 anos o projeto “Como Nasce um Livro”, que já atendeu a mais de 100 mil crianças e professores com o objetivo de incentivar a leitura, a escrita e o protagonismo infantojuvenil. Entre os projetos culturais que já desenvolveu, estão o “Parque das Letras” e o “Contando histórias que estimulam a pensar”, que contemplaram cidades como Americana (SP), Cubatão (SP), Limeira (SP) e Santa Bárbara d’Oeste (SP), inclusive com o apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.





Sobre a ROMI S.A. (patrocinadora do projeto) – A ROMI S.A., fundada em 1930, é líder na indústria brasileira de máquinas e equipamentos industriais e está listada no “Novo Mercado”, que é reservado para as empresas com o maior nível de governança corporativa da Bovespa. A Companhia fabrica máquinas-ferramenta, com foco em tornos, tornos CNC, centros de torneamento e centros de usinagem; máquinas injetoras e sopradoras para termoplásticos; e peças fundidas em ferro cinzento e nodular, que podem ser fornecidas brutas ou usinadas. Seus produtos e serviços são comercializados mundialmente e utilizados por uma grande variedade de indústrias, tais como automotiva, de bens de consumo, máquinas em geral, equipamentos industriais e agrícolas.

Sobre a Fundação Romi – Seu legado inicia-se em 1957, em Santa Bárbara d’Oeste. Com a missão de promover o desenvolvimento social e humano através da educação e cultura, promove a comunidade regional e realiza ações sociais. Mantenedora do NEI (Núcleo de Educação Integrada), sua escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, oportuniza a formação integral, autônoma e protagonista de crianças, adolescentes e jovens. O CEDOC (Centro de Documentação Histórica) é um espaço de difusão da história, que atua na guarda, conservação e disponibilização de seu acervo para pesquisa e consulta. Já a Estação Cultural, atende milhares de pessoas por ano por meio de oficinas livres, culturais e de formação, projetos de fomento à economia criativa, de elevação do status cultural e de ações socioeducativas. Mais informações sobre a Fundação Romi podem ser obtidas no site www.fundacaoromi.org.br ou pelo telefone (19) 3499-1555.

SERVIÇO

PARQUE DAS LETRAS

O que é: Festa literária com extensa programação gratuita

Local: Estação Cultural da Fundação Romi (Av. Tiradentes, 2, Centro) – Santa Bárbara d´Oeste

Data: 30 de julho

Horário: 9 às 16 horas

Entrada franca

O Parque das Letras é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução.

Segue a programação completa do evento.

PARQUE DAS LETRAS | PROGRAMAÇÃO

30/7/2023 (domingo)

9h às 10h – Contadores de histórias e brincadeiras como amarelinha, pula-corda, etc.

10h às 11h – Oficina “Educação é Show” – Cicero Edno

11h às 12h – Bate papo com a escritora Sônia Barros

12h às 13h – Roda de conversa “Aprender a conviver é preciso” – Luciene Tognetta

13h15 às 13h55 – Nova apresentação de Contadores de histórias e brincadeiras

14h às 15h – Bate papo com o escritor Amauri Oliveira

15 às 16h – Roda de conversa “A literatura e a vida”, um encontro poético – Cicero Edno e Sílvia Delázari

PALCO EXTERNO

9h às 9h45 – Espetáculo teatral “O lobo que queria ser príncipe”

10h às 13h – Contadores de histórias

13h15 às 13h55 – Espetáculo musical “Letra Viva” – Teatro Musicado

14 às 16h – Contadores de histórias

ESPAÇO EXTERNO

Oficina de musicalização para crianças com Elaine Prado

Tema: A arte de brincar com música

9h20 às 10h – 15h às 15h40

SALA OFICINA 1

Oficina de artes plásticas para crianças com Leonardo Smania

Tema: Pintando o sete

9h30 às 10h30 – 13h às 14h

Oficina de criação para crianças com o ilustrador Paulo Masserani

Tema: Arte para compreender o mundo – Você sabia?

11h às 12h30 – 14h30 às 16h

SALA OFICINA 2

Oficina literária para crianças com Gabi Guedes

Tema: Brincando com os bichinhos silvestres

9h30 às 10h30 – 13h30 às 14h30

Oficina criativa para crianças com Rita Lima

Tema: Abayomi, um encontro precioso (confecção de bonecas de pano)

11h às 12h – 15h às 16h

MEZANINO DA ESTAÇÃO CAFÉ

Oficina literária para crianças com Jackson Souza

Tema: Conta outra vez – Histórias para encantar e unir famílias em torno da literatura e da leitura e do brincar e fazer juntos

9h30 às 10h30 – 15h às 16h

Oficina criativa para crianças com Vanessa Aranha Morimoto

Tema: Histórias para brincar – Recriar o quintal da nossa infância, com a construção de brinquedos.

11h às 12h – 13h30 às 14h30

GRAMADO (perto do palco externo)

‘Pomar de Livros’ com 300 títulos de literatura infantil.

Espaço de leitura com almofadas e colcha de retalhos

MB CIRCO

Intervenções artísticas com personagens.

. Alice no País das Maravilhas e o Chapeleiro Maluco

. Mulher de Papel e o Poeta na perna de pau

. Palhaço Palito e Dona Mí (malabares/mímica)

EXPOSIÇÃO DE ARTE/ INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

O artista plástico Leonardo Smania vai expor suas obras e pintar uma tela no decorrer do evento

ESCULTURA DE BEXIGAS – Monitores ensinarão as crianças a fazer esculturas de bexigas

PINTURA FACIAL – Monitores ensinarão as crianças a pintar o próprio rosto

TROCA DE LIVROS

