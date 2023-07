Prefeitura e Senac anunciam inscrições para curso gratuito de teatro

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) anunciaram, nesta sexta-feira (28), que estão abertas as inscrições para o Curso Técnico em Teatro voltado a alunos de baixa renda da cidade. Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas por meio do Programa Senac de Gratuidade. O termo de cooperação para oferecer as bolsas foi assinado, nesta semana, pela secretária da pasta, Marcia Gonzaga Faria e pela diretora do Senac – Americana, Sandra Isabel da Conceição do Amaral. As inscrições já podem ser feitas pelo site da Prefeitura, www.americana.sp.gov.br , clicando no banner específico que está na página principal. O curso tem, ao todo, mil horas de duração e será realizado no CCL – Centro de Cultura e Lazer, com aulas práticas no Teatro Municipal “Lulu Benencase”, entre 21 de agosto de 2023 e 8 de novembro de 2024, das 13h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira.

LEIA TAMBÉM: Com atores ‘globais’, Teatro Municipal recebe o premiado “A última sessão de Freud” Os alunos que completarem o curso terão direito ao “DRT”, o registro profissional de ator regulamentado pela Delegacia do Trabalho. “Estamos oferecendo com esta parceria uma grande oportunidade para jovens que gostam de cultura e muitas vezes não podem se desenvolver por falta de condições financeiras. Quando incentivamos o exercício da arte, estamos mudando vidas e gerando riqueza cultural”, disse o prefeito Chico Sardelli. A secretária também ressaltou a importância da iniciativa. “O Curso Técnico em Teatro oferecido pela parceria entre a Prefeitura de Americana e o Senac proporciona uma formação de excelência, garantindo aos alunos o direito ao DRT, fortalecendo a identidade profissional do teatro e abrindo amplas oportunidades de trabalho no campo artístico”, afirmou Marcia. Critérios de seleção Os candidatos às bolsas devem ter renda bruta familiar per capita de, no máximo, dois salários-mínimos; não podem estar matriculados em curso que seja realizado nos mesmos horários e dias da semana; não podem ter abandonado qualquer curso no Senac São Paulo como bolsista nos últimos seis meses. A ordem de inscrição será levada em consideração como critério de favorecimento para a concessão da bolsa. Documentos Os interessados deverão preencher o formulário de solicitação da bolsa, por meio do sistema de protocolo digital da Prefeitura – Americana Inteligente, com a autodeclaração de baixa renda, e anexar os seguintes documentos: RG, CPF, e declaração de andamento ou certificado de conclusão da Educação Básica (Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Educação Técnica de Nível Médio).

No caso dos cursos técnicos, é exigido também o histórico escolar de conclusão do Ensino Médio (duas vias: original e cópia ou cópia autenticada e cópia simples), RG e CPF.

