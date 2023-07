Chico vistoria obras; ESF São José e asfalto do Asta 4

Prefeito Chico vistoria obras da ESF São José

O prefeito Chico Sardelli visitou, nesta quinta-feira (27), as obras de reforma da unidade ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro São José. Ele esteve acompanhado do vice Odir Demarchi, do secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira e do vereador Léo da Padaria. A unidade está recebendo os últimos retoques de pintura e em breve será reaberta à população, que atualmente vem sendo atendida na ESF da Praia Azul, na Rua Maranhão.

O prédio recebeu diversas intervenções, entre elas, a substituição do telhado; a construção de uma cobertura em frente à sala dos agentes comunitários de saúde; a instalação de uma nova rede de gases medicinais e aparelhos de ar-condicionado; nova pintura interna e externa; substituição de portas, revestimentos, luminárias e armários; substituição do piso externo; revisão elétrica e hidráulica; revisão das esquadrias, com nova pintura e substituição dos vidros das janelas e uma nova identificação visual que está sendo providenciada.

Chico inspecionou as obras realizadas e disse que está satisfeito em ver a renovação da unidade. “É uma grande satisfação ver esse prédio totalmente renovado com essas melhorias, o que vai beneficiar os moradores que utilizam os serviços. Durante o período da reforma a população precisou utilizar a outra unidade, na Praia Azul, mas finalmente estamos em vias de reabri-la, agora com um espaço totalmente revitalizado, mais harmonioso, com mais conforto e com melhores condições para os atendimentos”, declarou Chico.

“Mais uma unidade de saúde que está sendo revitalizada para atender à população com mais conforto e qualidade. Em breve, será mais uma obra entregue à comunidade”, falou Odir.

O custo do empreendimento é de aproximadamente R$ 700 mil, oriundos de uma emenda parlamentar do deputado federal Miguel Lombardi, no valor de R$ 1.500.000,00. A emenda é destinada ao custeio e manutenção na rede básica de saúde e foi intermediada pelo vice-prefeito Odir Demarchi. A tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

O secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira também teceu elogios à nova unidade e aproveitou para agradecer à equipe local pela colaboração, pois precisou ser realocada durante o tempo de execução dos trabalhos. “A unidade foi revitalizada e isso certamente vai melhorar muito o aspecto geral, pois esse prédio é muito antigo e não havia sido reformado. Eu quero aproveitar para agradecer aos profissionais da unidade, pela colaboração e compreensão que tiveram durante o período da reforma, pois não havia outro jeito a não ser realocá-los em outra unidade, mesmo porque, a população não poderia deixar de ser assistida”, explicou.

