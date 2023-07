Foi em cana após roubar scooter elétrica e ser pego por amigos da vítima

Uma equipe da Guarda Municipal de Americana estava em patrulhamento nesta quinta-feira, por volta das 9h30, quando recebeu via controle a informação de que um indivíduo estaria detido por populares acusado de roubar uma scooter elétrica.

Chegando no local e em contato com a vítima, a mesma informou que sua scooter encontrava-se estacionada no recuo da loja trabalha, localizada pela Rua Padre Epifânio Estevam, quando um colega de trabalho avistou um indivíduo saindo com o veículo e descendo a rua, momento este que ele e mais dois amigos saíram correndo atrás do indivíduo, conseguindo alcançá-lo e detê-lo em frente à escola Heitor Penteado, acionando assim a Guarda Municipal.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao indivíduo e conduzido até o plantão policial, onde os fatos foram narrados a autoridade de plantão, que ratificou a voz de prisão em flagrante, sendo o indivíduo recolhido a cadeia pública de Sumaré.