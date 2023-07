Alunos já de volta às aulas em Santa Bárbara; mais de 16 mil

O segundo semestre letivo já começou na Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste. Mais de 16 mil alunos matriculados nas 58 escolas municipais e 25 escolas conveniadas voltaram às aulas nesta quinta-feira (27), após o período de férias. São estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Mais de 2 mil servidores também retornaram as atividades na quarta-feira (26) para planejamento e organização escolar. As aulas seguem até 21 de dezembro.

Com o início do segundo semestre letivo, a alimentação escolar também foi retomada com refeições e lanches planejados por nutricionistas da Secretaria de Educação. O transporte escolar segue com todas as linhas rurais, urbanas e adaptado em funcionamento para garantir a locomoção dos alunos que precisam do serviço.

LEIA TAMBÉM: Denúncia anônima entrega área com drogas em SBO

No período de férias, as obras de reformas e manutenções nas unidades escolares foram intensificados com dez equipes de trabalho atuando em diversas frentes que incluem pintura, elétrica, telhado, calha, piso, caixa d´água, novos alambrados e serviços de dedetização, poda de grama e árvores, controle de pombos e limpeza de reservatórios de água conforme cronograma planejado pela Prefeitura, que segue nos próximos dias.

“A volta às aulas retoma todas as atividades pedagógicas e o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos nossos alunos. Seguindo determinação e um planejamento cuidadoso do prefeito Rafael Piovezan, os investimentos nas estruturas das escolas, na informatização, no material didático, nas vivências relacionadas ao meio ambiente, em uma alimentação escolar cada vez mais saudável e nas formações dos nossos profissionais, além das novas contratações e uma educação de paz e de valores, garantem um ganho qualitativo no futuro de nossas crianças”, disse a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Educação, localizada na Rua Graça Martins, 680, no Centro, ou ainda pelo telefone (19) 3464-9449.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP