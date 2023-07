Americana abre inscrições para o Desfile Cívico de 7 de Setembro

Desfile Cívico de 7 de Setembro. A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana abriu, nesta quinta-feira (27), o período de inscrições para as entidades interessadas em participar do Desfile Cívico de 7 de setembro de 2023. As inscrições poderão ser feitas no site da Prefeitura, www.americana.sp.gov.br , no banner específico da página principal, até às 17h do dia 11 de agosto.

O Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil sairá do CCL – Centro de Cultura e Lazer, à Av. Brasil, n°1293, com início às 9h, aberto a toda sociedade civil organizada, incluindo escolas municipais, estaduais, particulares, sindicatos, associações, corporações militares e civis e demais entidades.

Os interessados em participar deverão preencher um formulário com os dados da instituição e informações sobre a composição para o desfile, com o total de participantes, se haverá fanfarra ou banda, carros, motocicletas ou bicicletas.

Também será necessário informar um breve histórico da instituição/entidade e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF (ou CNH) e comprovante de residência do responsável.

“Com grande entusiasmo, anunciamos o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro em Americana, uma celebração de união e patriotismo que destaca a nossa identidade e história”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A ordem do desfile será definida pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo. A concentração acontecerá no Centro de Cultura e Lazer (CCL), com vinte minutos de antecedência do horário do desfile, seguindo a ordem preestabelecida.

No ano passado, o Desfile Cívico marcou o retorno da homenagem ao 7 de Setembro, que não acontecia na cidade desde 2019, em razão das restrições e normas de distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19. Cerca de 10 mil pessoas prestigiaram o evento na Avenida Brasil.

