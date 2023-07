Organizadores esperam reunir mais de 2 mil pessoas no “Emprega Americana”

Os organizadores do “Emprega Americana” esperam reunir mais de 2 mil pessoas interessadas nas vagas oferecidas pela feira de empregabilidade. O evento, organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Câmara Municipal e parceiros, acontece neste sábado (29), das 9 às 15 horas, no prédio do Legislativo, na Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jardim Miriam.

Os interessados não precisam se inscrever, basta comparecer ao local levando currículos atualizados. Além das ofertas de emprego e de recrutamento de profissionais, a feira contará com um espaço dedicado ao jovem aprendiz e ao primeiro emprego.

“As feiras de emprego oferecem muitos benefícios, tanto para os candidatos em busca de oportunidades de trabalho quanto para as empresas em busca de talentos. Geralmente, reúnem várias empresas em um único local, proporcionando aos candidatos acesso direto a uma ampla gama de oportunidades”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Ao todo, 45 empresas confirmaram a participação: Toyobo do Brasil; Supermercado Crema; Cinderela Fitas; TGRH Recrutamento e Seleção; Vagas 019; People RH; Glass Casa e Glass Limpeza; Pensecom Inteligência em RH; CIEE; Senac; Alatere RH; Nova Giulen; Ameriparts; Grupo Expert Consultoria em RH; Brand Têxtil; Cardsinova; Jolitex Denim; G Force; Protdesc; Ober S/A; Têxtil Fávero; A Executiva; Mc Donald’s; Malhas Fênix; Vipmed; Nuova Estampa; Orsola; Móveis Junco; Centro Universitário Unisal; Anhembi Morumbi; Vitamina Popular; Mary Help; VRH Consultoria; Trevilub; Bekaert Deslee; Kronox; Toraqua Technologies; Consul Up; Glamour Joalheria; Cômodo Confecções; Vegas Card; Seti Faria RH e Consultoria; Danny Cosméticos; Casa do Construtor e Ótica Diniz.

