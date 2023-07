Audiência Pública sobre 5G em SBO acaba sem participação da população

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste sediou, nesta quinta-feira (27 de julho), Audiência Pública para debater o Projeto de Lei 207/2022, de autoria do Poder Executivo, que trata das adequações necessárias para a instalação da tecnologia 5G na cidade. O evento foi comandado pelo vereador Eliel Miranda (PSD), presidente da Comissão Permanente de Justiça e Redação, e contou a participação apenas do presidente da Mesa Diretora, Paulo Monaro (MDB), e dos vereadores Carlão Motorista (Republicanos), Juca Bortolucci PV), Isac Sorrillo (Republicanos), Esther Moraes (PL) e Tikinho TK (PSD). A câmara tem 19 vereadores.

Essa audiência foi solicitada pela Comissão Permanente de Justiça e Redação para discutir o projeto que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de novos modelos de antenas e de estruturas físicas para transmitir as novas frequências da tecnologia 5G. No entanto, nenhum representante do Poder Executivo compareceu à reunião. Com isso, a comissão ainda deve encaminhar alguns questionamentos sobre a propositura por escrito, antes de emitir parecer para sua apreciação em Plenário.

CRÍTICAS. A vereadora Esther Moraes criticou, não só a ausência dos demais colegas e do representante da prefeitura, mas também o horário em que a audiência foi realizada. O horário escolhido pela Comissão foi 14h de uma quinta-feira, o que impediu que grande parte da população interessada participasse da discussão por ser horário comercial.

