Nova Odessa tem novos membros no Conselho de Proteção dos Animais

Na última quinta-feira (27/07) à noite, em uma cerimônia no auditório do Paço Municipal, o prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho) diplomou e deu posse aos 20 integrantes titulares e suplentes do novo Compano (Conselho Municipal de Proteção dos Animais) de Nova Odessa, para o biênio 2023-2025.

O órgão participativo, consultivo e deliberativo foi criado pela Lei Municipal nº 2.625, de 2012, é paritário, sendo composto por cinco integrantes da Sociedade Civil Organizada e cinco do Poder Público. Suas reuniões devem ocorrer mensalmente. As funções dos membros do Conselho são consideradas de Interesse Social e um “serviço público relevante”, não sendo remuneradas.

Cabe ao Compano, através de resoluções, propor as diretrizes da política municipal de proteção aos animais, proteger a vida animal de toda e qualquer forma de maus-tratos, fiscalizando o cumprimento da legislação em vigor e promover debates, palestras e divulgação de informações inerentes à proteção da vida animal, inclusive visando à melhoria dos serviços públicos voltados para atender as demandas apresentadas referente ao assunto.

Foram empossados pelo prefeito Leitinho (que é médico veterinário e das lideranças históricas da causa animal na cidade) os seguintes conselheiros: Os representantes da AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa) Carlos Eduardo Pinotti Junior (titular) e Joceli Maleniez (suplente); os representantes de clínicas veterinárias de nosso município Paula Fernanda Yones Granig Piconi e Luiz Fernando Piconi (titular e suplente), Vitor Flores e Luiz Carlos Forro Pereira (titular e suplente); e os representantes da OAB Fernanda Volpe e Ben-Hur Gomes (titular e suplente). Pelos protetores de animais independentes, foram empossados Larissa Pires Frias e Andrea Domingos Piolo Baptista (titular e suplente).

Já pelo Poder Público, foram empossados no Conselho Municipal de Proteção dos Animais, para o biênio 2023-2025: os representantes da Câmara Municipal Willian Santinato Gielfi e Keila de Cássia Coelho Rosa (titular e suplente); os representantes da Prefeitura Municipal Paula Faciulli e Daniela Helena Fávaro, Andrea O. Penachione Faralhe e Teresa Cristina Bauler Montesano Ferraz, Damares B. Pereira e Natália K. Araújo Lins (respectivamente, titular e suplente). E, pela Coden Ambiental, foram empossados Jaqueline Carraro Socci e Alexandre Martins Vieira.

“Estamos buscando fazer uma administração diferenciada em Nova Odessa, voltada para o ser humano, para o bem-estar do cidadão, e também para as questões ambientais, como a defesa dos animais. Esse Conselho tem um papel fundamental nesta área, vocês vão nos ajudar não apenas a identificar e proteger os animais em risco, mas também a criar novas ações e programas de prevenção ao abandono, por exemplo. Obrigado por aceitarem fazer parte dessa causa”, afirmou o prefeito Leitinho.

O prefeito lembrou ainda de duas outras importantes ações em andamento na cidade em prol dos animais. A primeira é o Programa Municipal de Castração e Microchipagem gratuitas que atendeu a cerca de 1.900 animais domésticos de famílias carentes e de cuidadores voluntários em 2022, com mais 800 vagas abertas agora em 2023.

A segunda é a construção do Departamento de Bem-Estar Animal de Nova Odessa, que teve sua obra civil viabilizada pela Prefeitura junto à iniciativa privada. O prédio fica em um terreno municipal na Avenida Brasil, no Parque Fabrício. Vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, a unidade vai ter 385 metros quadrados de área construída, em um investimento estimado em cerca de R$ 1,2 milhão.

